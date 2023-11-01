https://ria.ru/20231101/krym-1906652482.html
Российские военные ведут работу по уничтожению целей над Крымом
Российские военные ведут работу по уничтожению целей над Крымом - РИА Новости, 01.11.2023
Российские военные ведут работу по уничтожению целей над Крымом
Российские военные уничтожают сейчас различные воздушные цели над Крымом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:51
2023-11-01T12:51
2023-11-01T12:58
специальная военная операция на украине
россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожают сейчас различные воздушные цели над Крымом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова", - написал Развожаев.Он попросил всех сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
https://ria.ru/20231101/rakety-1906652357.html
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россия, михаил развожаев, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Развожаев, Севастополь
Российские военные ведут работу по уничтожению целей над Крымом
Развожаев: ВС России уничтожают воздушные цели над Крымом