https://ria.ru/20231101/krym-1906652482.html

Российские военные ведут работу по уничтожению целей над Крымом

Российские военные ведут работу по уничтожению целей над Крымом - РИА Новости, 01.11.2023

Российские военные ведут работу по уничтожению целей над Крымом

Российские военные уничтожают сейчас различные воздушные цели над Крымом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:51

2023-11-01T12:51

2023-11-01T12:58

специальная военная операция на украине

россия

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожают сейчас различные воздушные цели над Крымом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова", - написал Развожаев.Он попросил всех сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.

https://ria.ru/20231101/rakety-1906652357.html

россия

севастополь

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россия, михаил развожаев, севастополь