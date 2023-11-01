https://ria.ru/20231101/kpp-1906633415.html
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах"
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах"
Дипломаты обсуждают возможность впоследствии пропустить тысячу человек через КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:51
2023-11-01T11:51
2023-11-01T11:52
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b11481579d96de1dfdc17df1364b002.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дипломаты обсуждают возможность впоследствии пропустить тысячу человек через КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом. "Дипломаты обсуждали план позволить 500 иностранным гражданам покинуть Газу в среду и тысяче в день после этого", - говорится в сообщении издания.
египет
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_03c10e09562ab719cc7760c20f099558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах"
FT: дипломаты обсуждают возможность пропустить еще тысячу человек через "Рафах"