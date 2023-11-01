Рейтинг@Mail.ru
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 01.11.2023 (обновлено: 11:52 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/kpp-1906633415.html
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах"
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах"
Дипломаты обсуждают возможность впоследствии пропустить тысячу человек через КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:51
2023-11-01T11:52
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b11481579d96de1dfdc17df1364b002.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дипломаты обсуждают возможность впоследствии пропустить тысячу человек через КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом. "Дипломаты обсуждали план позволить 500 иностранным гражданам покинуть Газу в среду и тысяче в день после этого", - говорится в сообщении издания.
египет
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_03c10e09562ab719cc7760c20f099558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах"

FT: дипломаты обсуждают возможность пропустить еще тысячу человек через "Рафах"

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дипломаты обсуждают возможность впоследствии пропустить тысячу человек через КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.
"Дипломаты обсуждали план позволить 500 иностранным гражданам покинуть Газу в среду и тысяче в день после этого", - говорится в сообщении издания.
 
В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала