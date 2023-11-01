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СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах"

СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ: дипломаты обсуждают возможность пропустить больше людей через "Рафах"

Дипломаты обсуждают возможность впоследствии пропустить тысячу человек через КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:51

2023-11-01T11:51

2023-11-01T11:52

в мире

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дипломаты обсуждают возможность впоследствии пропустить тысячу человек через КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом. "Дипломаты обсуждали план позволить 500 иностранным гражданам покинуть Газу в среду и тысяче в день после этого", - говорится в сообщении издания.

египет

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа