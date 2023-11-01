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В Мосгордуме попросили спасти кошку, запертую в автомобиле в центре Москвы

В Мосгордуме попросили спасти кошку, запертую в автомобиле в центре Москвы - РИА Новости, 01.11.2023

В Мосгордуме попросили спасти кошку, запертую в автомобиле в центре Москвы

Председатель комиссии Мосгордумы (МГД) по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в своем Telegram-канале обратился к... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:37

2023-11-01T14:37

2023-11-01T14:37

происшествия

москва

московская городская дума

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы (МГД) по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в своем Telegram-канале обратился к экстренным службам с просьбой оперативно оказать содействие по освобождению кошки, которая заперта в автомобиле в центре Москвы. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что запертую в легковой автомашине кошку обнаружили на парковке в центре Москвы, на место инцидента вызвали полицейских. "Прошу УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и Управление по ЦАО ГУ МЧС России по Москве оперативно оказать содействие в освобождении животного и считать мою публикацию официальным обращением. Знаю, что это возможно. Уверен, что коллеги могут принять все необходимые меры для спасения живого существа в этой экстренной ситуации", - написал Козлов.

https://ria.ru/20230309/sobaka-1856691423.html

москва

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Кот, запертый в машине на парковке в центре Москвы На парковке в центре Москвы обнаружили запертого в машине кота. Спасатели по закону вскрывать автомобиль права не имели, поэтому передали информацию полиции. 2023-11-01T14:37 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московская городская дума, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)