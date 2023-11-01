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В Мосгордуме попросили спасти кошку, запертую в автомобиле в центре Москвы
В Мосгордуме попросили спасти кошку, запертую в автомобиле в центре Москвы - РИА Новости, 01.11.2023
В Мосгордуме попросили спасти кошку, запертую в автомобиле в центре Москвы
Председатель комиссии Мосгордумы (МГД) по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в своем Telegram-канале обратился к... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:37
2023-11-01T14:37
2023-11-01T14:37
происшествия
москва
московская городская дума
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Мосгордумы (МГД) по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов в своем Telegram-канале обратился к экстренным службам с просьбой оперативно оказать содействие по освобождению кошки, которая заперта в автомобиле в центре Москвы. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что запертую в легковой автомашине кошку обнаружили на парковке в центре Москвы, на место инцидента вызвали полицейских. "Прошу УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и Управление по ЦАО ГУ МЧС России по Москве оперативно оказать содействие в освобождении животного и считать мою публикацию официальным обращением. Знаю, что это возможно. Уверен, что коллеги могут принять все необходимые меры для спасения живого существа в этой экстренной ситуации", - написал Козлов.
https://ria.ru/20230309/sobaka-1856691423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кот, запертый в машине на парковке в центре Москвы
На парковке в центре Москвы обнаружили запертого в машине кота.
Спасатели по закону вскрывать автомобиль права не имели, поэтому передали информацию полиции.
2023-11-01T14:37
true
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РИА Новости
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происшествия, москва, московская городская дума, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Московская городская дума, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мосгордуме попросили спасти кошку, запертую в автомобиле в центре Москвы
Депутат МГД Козлов попросил спасти кошку, запертую в автомобиле в центре Москвы