https://ria.ru/20231101/korolev-1906727716.html
Новый рентген-аппарат заработал в больнице подмосковного Королева
Новый рентген-аппарат заработал в больнице подмосковного Королева - РИА Новости, 01.11.2023
Новый рентген-аппарат заработал в больнице подмосковного Королева
В филиале "Юбилейный" Королевской городской больницы начал принимать пациентов новый современный рентген-аппарат, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:05
2023-11-01T16:05
2023-11-01T16:12
королев
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В филиале "Юбилейный" Королевской городской больницы начал принимать пациентов новый современный рентген-аппарат, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Модернизация медицинского оборудования проводится в наукограде по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Современный рентгенодиагностический комплекс российского производства рассчитан на два рабочих места, в сутки на нем можно проводить до 100 исследований. Новое цифровое оборудование позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на пациента. Кроме того, аппарат обеспечивает высокое качество изображения, а результаты обследования доступны и врачам, и пациентам в цифровом формате. Рентген-аппарат – первый для больницы "Юбилейного". Теперь пациентам стационара и поликлиники микрорайона больше не придется ездить на рентгеновские исследования в другие городские филиалы.
https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906702926.html
королев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
королев, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Королев, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В филиале "Юбилейный" Королевской городской больницы начал принимать пациентов новый современный рентген-аппарат, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Модернизация медицинского оборудования проводится в наукограде по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева
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Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье
Современный рентгенодиагностический комплекс российского производства рассчитан на два рабочих места, в сутки на нем можно проводить до 100 исследований. Новое цифровое оборудование позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на пациента. Кроме того, аппарат обеспечивает высокое качество изображения, а результаты обследования доступны и врачам, и пациентам в цифровом формате.
Рентген-аппарат – первый для больницы "Юбилейного". Теперь пациентам стационара и поликлиники микрорайона больше не придется ездить на рентгеновские исследования в другие городские филиалы.