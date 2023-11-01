https://ria.ru/20231101/korolev-1906727716.html

Новый рентген-аппарат заработал в больнице подмосковного Королева

Новый рентген-аппарат заработал в больнице подмосковного Королева - РИА Новости, 01.11.2023

Новый рентген-аппарат заработал в больнице подмосковного Королева

В филиале "Юбилейный" Королевской городской больницы начал принимать пациентов новый современный рентген-аппарат, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:05

2023-11-01T16:05

2023-11-01T16:12

королев

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В филиале "Юбилейный" Королевской городской больницы начал принимать пациентов новый современный рентген-аппарат, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Модернизация медицинского оборудования проводится в наукограде по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Современный рентгенодиагностический комплекс российского производства рассчитан на два рабочих места, в сутки на нем можно проводить до 100 исследований. Новое цифровое оборудование позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на пациента. Кроме того, аппарат обеспечивает высокое качество изображения, а результаты обследования доступны и врачам, и пациентам в цифровом формате. Рентген-аппарат – первый для больницы "Юбилейного". Теперь пациентам стационара и поликлиники микрорайона больше не придется ездить на рентгеновские исследования в другие городские филиалы.

https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906702926.html

королев

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, андрей воробьев, московская область (подмосковье)