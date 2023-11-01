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ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:15 01.11.2023 (обновлено: 02:32 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/kontrnastuplenie-1906572965.html
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления
Офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления в сентябре крупными потерями на минных полях, пишет обозреватель País Кристиан Сэгура. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:15
2023-11-01T02:32
артемовский
в мире
вооруженные силы украины
владимир путин
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления в сентябре крупными потерями на минных полях, пишет обозреватель País Кристиан Сэгура.Он уточнил, что журналисты газеты в начале октября посетили три украинские воинские части из разных родов войск на Запорожском фронте — спецназ, пехоту и бронетанковую бригаду.&quot;Все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях&quot;, — заявил журналист.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231101/vsu-1906570125.html
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артемовский, в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, нато
Артемовский, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления

País: офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления потерями на минных полях

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления в сентябре крупными потерями на минных полях, пишет обозреватель País Кристиан Сэгура.
Он уточнил, что журналисты газеты в начале октября посетили три украинские воинские части из разных родов войск на Запорожском фронте — спецназ, пехоту и бронетанковую бригаду.
«

"Все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях", — заявил журналист.

ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Журналист CNN поговорил с военными ВСУ и пришел к печальному выводу
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТО
 
 
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