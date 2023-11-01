https://ria.ru/20231101/kontrnastuplenie-1906572965.html
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления
Офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления в сентябре крупными потерями на минных полях, пишет обозреватель País Кристиан Сэгура. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:15
2023-11-01T02:15
2023-11-01T02:32
артемовский
в мире
вооруженные силы украины
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нато
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления в сентябре крупными потерями на минных полях, пишет обозреватель País Кристиан Сэгура.Он уточнил, что журналисты газеты в начале октября посетили три украинские воинские части из разных родов войск на Запорожском фронте — спецназ, пехоту и бронетанковую бригаду."Все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях", — заявил журналист.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231101/vsu-1906570125.html
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артемовский, в мире, вооруженные силы украины, владимир путин, нато
Артемовский, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ назвали свою причину остановки контрнаступления
País: офицеры ВСУ объяснили остановку контрнаступления потерями на минных полях