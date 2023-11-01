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Набор контрактников в Татарстане вырос, чаще стали обращаться и иностранцы - РИА Новости, 01.11.2023
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Республика Татарстан
 
18:54 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kontraktniki-1906787568.html
Набор контрактников в Татарстане вырос, чаще стали обращаться и иностранцы
Набор контрактников в Татарстане вырос, чаще стали обращаться и иностранцы - РИА Новости, 01.11.2023
Набор контрактников в Татарстане вырос, чаще стали обращаться и иностранцы
Набор молодых людей на военную службу по контракту в Татарстане вырос, в том числе чаще в центры по приему на контрактную службу стали обращаться иностранцы,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:54
2023-11-01T18:54
республика татарстан
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Набор молодых людей на военную службу по контракту в Татарстане вырос, в том числе чаще в центры по приему на контрактную службу стали обращаться иностранцы, сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин. "По отправкам наших ребят в зону СВО качественные и количественные показатели увеличились… Если ранее обращались к нам ежесуточно 30-40 человек, то сейчас каждые два дня мы осуществляем отправку от 107 до 122 человек", - сказал Сафиуллин на пресс-конференции. По его информации "омолодился" и портрет татарстанского военнослужащего по контракту. "Если мы раньше говорили, что портрет нашего военнослужащего по контракту - это 30-40 плюс, то сейчас уже есть и молодые ребята, которые отслужили по призыву или вообще не служили и поступают на военную службу по контракту", - отметил он. В разы, по словам Сафиуллина, увеличилось количество иностранных граждан, обращающихся в центры по приему на контрактную службу. "Они также с нашими татарстанцами убывают в воинскую часть и плечом к плечу выполняют свой воинский долг. Для примера скажу: это у нас кубинцы и… арабы, как правило, они поступают на службу по контракту и убывают в зону СВО", - уточнил спикер. Мотивом для активного роста числа контрактников среди иностранцев, по мнению Сафиуллина, являются получение российского паспорта после полугода участия в боевых действиях в зоне СВО и высокое денежное довольствие (на иностранных граждан распространяются все выплаты от министерства обороны). Для татарстанцев, по его словам, материальное стимулирование также играет не последнюю роль. Он напомнил, что согласно указу главы республики жители Татарстана из числа ранее мобилизованных или проходящих военную службу по призыву, заключившие контракт после 31 августа, дополнительно получат единовременную денежную выплату в размере 305 тысяч рублей. "При денежном пособии от 204 тысяч рублей и более также они получат единовременную денежную выплату 195 тысяч рублей и 305 тысяч рублей от Республики Татарстан", - пояснил Сафиуллин.
https://ria.ru/20231017/tatarstan-1903341565.html
https://ria.ru/20231017/sektsii-1903473977.html
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казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Набор контрактников в Татарстане вырос, чаще стали обращаться и иностранцы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Набор молодых людей на военную службу по контракту в Татарстане вырос, в том числе чаще в центры по приему на контрактную службу стали обращаться иностранцы, сообщил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.
«
"По отправкам наших ребят в зону СВО качественные и количественные показатели увеличились… Если ранее обращались к нам ежесуточно 30-40 человек, то сейчас каждые два дня мы осуществляем отправку от 107 до 122 человек", - сказал Сафиуллин на пресс-конференции.
По его информации "омолодился" и портрет татарстанского военнослужащего по контракту. "Если мы раньше говорили, что портрет нашего военнослужащего по контракту - это 30-40 плюс, то сейчас уже есть и молодые ребята, которые отслужили по призыву или вообще не служили и поступают на военную службу по контракту", - отметил он.
В разы, по словам Сафиуллина, увеличилось количество иностранных граждан, обращающихся в центры по приему на контрактную службу. "Они также с нашими татарстанцами убывают в воинскую часть и плечом к плечу выполняют свой воинский долг. Для примера скажу: это у нас кубинцы и… арабы, как правило, они поступают на службу по контракту и убывают в зону СВО", - уточнил спикер.
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Мотивом для активного роста числа контрактников среди иностранцев, по мнению Сафиуллина, являются получение российского паспорта после полугода участия в боевых действиях в зоне СВО и высокое денежное довольствие (на иностранных граждан распространяются все выплаты от министерства обороны).
Для татарстанцев, по его словам, материальное стимулирование также играет не последнюю роль. Он напомнил, что согласно указу главы республики жители Татарстана из числа ранее мобилизованных или проходящих военную службу по призыву, заключившие контракт после 31 августа, дополнительно получат единовременную денежную выплату в размере 305 тысяч рублей. "При денежном пособии от 204 тысяч рублей и более также они получат единовременную денежную выплату 195 тысяч рублей и 305 тысяч рублей от Республики Татарстан", - пояснил Сафиуллин.
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