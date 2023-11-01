https://ria.ru/20231101/kodeks-1906664931.html

Глава Минцифры назвал сроки появления "Цифрового кодекса"

Глава Минцифры назвал сроки появления "Цифрового кодекса" - РИА Новости, 01.11.2023

Глава Минцифры назвал сроки появления "Цифрового кодекса"

"Цифровой кодекс", который, как ожидается, будет комплексно регулировать развитие IT-технологий и инфраструктуры связи в России и сформирует общую систему... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:26

2023-11-01T13:26

2023-11-01T13:26

технологии

россия

максут шадаев

ирина рукавишникова

госдума рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Цифровой кодекс", который, как ожидается, будет комплексно регулировать развитие IT-технологий и инфраструктуры связи в России и сформирует общую систему правовых норм для этих отраслей, появится в стране не раньше 2026 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы вносим изменения в отраслевые законы, и уже очевидно, что сфера переросла, регулирование сферы переросло наши отраслевые законы. Это очень сложный, длинный путь. "Цифровой кодекс", как продукт, как мне кажется, он очень востребованный, потому что комплексное регулирование отношений, связанное с цифрой, требует вынесения в отдельный кодекс. Горизонты - 2026 год, не раньше", - сказал Шадаев журналистам. По его словам, представители отрасли уже выразили желание поучаствовать в разработке документа. В октябре первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова заявила, что Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса" России. Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что "Цифровой кодекс" России, упорядочивающий свод существующих отношений, связанных с цифровизацией в государстве, внесут в Госдуму в 2024-2025 году. Сенатор рассказал, что основными целями создания "Цифрового кодекса" является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики. Предложение разработать "Цифровой кодекс", который обеспечит комплексное регулирование развития и использования информационных технологий и инфраструктуры связи в России и позволит сформировать стройную взаимоувязанную систему правовых норм, появилось в проекте стратегии отрасли связи, опубликованном в августе. Там отмечалось, что сейчас российская нормативно-правовая база в сфере связи представлена разрозненными законодательными и подзаконными актами, которые регулируют или отдельные виды, или группы отношений в сфере связи, средств массовой информации, использования ИКТ, обращения информации.

https://ria.ru/20231026/nazvanie-1905464019.html

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технологии, россия, максут шадаев, ирина рукавишникова , госдума рф