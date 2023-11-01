https://ria.ru/20231101/klirik-1906696794.html

В епархии рассказали о подозреваемом в убийстве жены клирике

В епархии рассказали о подозреваемом в убийстве жены клирике - РИА Новости, 01.11.2023

В епархии рассказали о подозреваемом в убийстве жены клирике

Бывшего клирика Казанского храма в Нижнекамске Михаила Зубарева, которого подозревают в убийстве своей супруги, прихожане любили и обращались к нему за советом, РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:33

2023-11-01T14:33

2023-11-01T14:33

нижнекамск

мурманск

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего клирика Казанского храма в Нижнекамске Михаила Зубарева, которого подозревают в убийстве своей супруги, прихожане любили и обращались к нему за советом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Чистопольской епархии. Татарстанская митрополия в среду сообщила, что Зубарев находится под стражей, его подозревают в убийстве жены, которое произошло 31 октября. Зубарев, как уточнили в митрополии, ранее был запрещен в служении за дисциплинарные нарушения. Кроме того, в последние месяцы в его поведении были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. В епархии добавили, что при переводе из Мурманска в Нижнекамск в 2014 году Зубарев скрыл, что состоял на учете в психоневрологическом диспансере. "В Нижнекамске его любили, общались, обращались к нему за советами, но он совершал иногда некие дисциплинарные правонарушения. Так, 17 октября он был запрещен в служении, то есть на момент совершения преступления нельзя даже сказать, что он служил как священник – ему было определено читать на клиросе, потому что он совершил ряд дисциплинарных правонарушений", – сообщили в пресс-службе Чистопольской епархии, к которой относится Нижнекамск. Дисциплинарные нарушения, рассказали в епархии, не были связаны с другими людьми и касались с отношения к таинствам. "Он не то чтобы кого-то обидел или оскорбил – он не замечен в этом абсолютно. Просто было неблагоговейное отношение к службе", – добавили в епархии.

https://ria.ru/20231019/rozygrysh-1903878616.html

https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html

нижнекамск

мурманск

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нижнекамск, мурманск