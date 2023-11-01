https://ria.ru/20231101/kladbische-1906687593.html

В Донецке задержали мужчин за торговлю бесплатными местами на кладбище

В Донецке задержали мужчин за торговлю бесплатными местами на кладбище - РИА Новости, 01.11.2023

В Донецке задержали мужчин за торговлю бесплатными местами на кладбище

Следствие установило дополнительные эпизоды незаконной деятельности организации, оказывающей ритуальные услуги в Донецке, задержаны еще несколько подозреваемых, РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:11

2023-11-01T14:11

2023-11-01T14:11

происшествия

донецк

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следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Следствие установило дополнительные эпизоды незаконной деятельности организации, оказывающей ритуальные услуги в Донецке, задержаны еще несколько подозреваемых, сообщает управление СК РФ по ДНР. Ранее УФСБ сообщило о задержании в Донецке первого заместителя руководителя ГК "Ритуал" "по подозрению в организации схемы незаконного обогащения путем создания искусственного дефицита мест для захоронений и завышения стоимости предоставляемых услуг". "Смотритель одного из кладбищ города Донецка, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений предлагал местным жителям приобретать места для захоронения, которые выделяются бесплатно, за… 35 тысяч рублей за одно место. В ходе следствия выявлены дополнительные эпизоды незаконной деятельности, а также установлена причастность к совершению указанных преступлений иных сотрудников организации, оказывающей ритуальные услуги", - говорится в релизе. Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел. С ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. Дело расследуется по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

https://ria.ru/20190222/1551219375.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)