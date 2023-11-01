https://ria.ru/20231101/kislovodsk-1906629678.html
В Кисловодске ребенка спасли от падения с девятого этажа жилого дома
В Кисловодске ребенка спасли от падения с девятого этажа жилого дома - РИА Новости, 01.11.2023
В Кисловодске ребенка спасли от падения с девятого этажа жилого дома
Малолетнюю девочку спасли от падения с девятого этажа многоквартирного жилого дома в городе Кисловодск, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:30
2023-11-01T11:30
2023-11-01T11:30
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ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Малолетнюю девочку спасли от падения с девятого этажа многоквартирного жилого дома в городе Кисловодск, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому краю. По данным ведомства, инцидент произошел 31 октября на проспекте Победы. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, как девочка стояла на выступе балкона и держалась за раму. На помощь подоспели сотрудники полиции и скорой помощи, девочку удалось спасти, сейчас с ней все в порядке. "Комиссия по делам несовершеннолетних проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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происшествия, кисловодск, ставропольский край
Происшествия, Кисловодск, Ставропольский край
В Кисловодске ребенка спасли от падения с девятого этажа жилого дома
В Кисловодске малолетнюю девочку спасли от падения с девятого этажа жилого дома
ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Малолетнюю девочку спасли от падения с девятого этажа многоквартирного жилого дома в городе Кисловодск, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел 31 октября на проспекте Победы. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, как девочка стояла на выступе балкона и держалась за раму. На помощь подоспели сотрудники полиции и скорой помощи, девочку удалось спасти, сейчас с ней все в порядке.
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"Комиссия по делам несовершеннолетних проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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