https://ria.ru/20231101/kislovodsk-1906629678.html

В Кисловодске ребенка спасли от падения с девятого этажа жилого дома

В Кисловодске ребенка спасли от падения с девятого этажа жилого дома - РИА Новости, 01.11.2023

В Кисловодске ребенка спасли от падения с девятого этажа жилого дома

Малолетнюю девочку спасли от падения с девятого этажа многоквартирного жилого дома в городе Кисловодск, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:30

2023-11-01T11:30

2023-11-01T11:30

происшествия

кисловодск

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 1 ноя - РИА Новости. Малолетнюю девочку спасли от падения с девятого этажа многоквартирного жилого дома в городе Кисловодск, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Ставропольскому краю. По данным ведомства, инцидент произошел 31 октября на проспекте Победы. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, как девочка стояла на выступе балкона и держалась за раму. На помощь подоспели сотрудники полиции и скорой помощи, девочку удалось спасти, сейчас с ней все в порядке. "Комиссия по делам несовершеннолетних проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20220812/rebenok-1809154319.html

кисловодск

ставропольский край

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происшествия, кисловодск, ставропольский край