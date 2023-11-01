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Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России
Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России - РИА Новости, 01.11.2023
Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России
Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России, это может стать одним из вариантов службы для контрактников, заявил он во время... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:43
2023-11-01T12:43
2023-11-01T12:43
россия
максут шадаев
госдума рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России, это может стать одним из вариантов службы для контрактников, заявил он во время интервью CNews. "У нас действует отсрочка для граждан, работающих в IТ-компаниях аккредитованных, до 30 лет. ... По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (для IT-специалистов из аккредитованных компаний - ред.), ... у нас же сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера", - сказал Шадаев. По его словам, если говорить о кибервойсках в рамках контрактной службы, "то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением". "Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает", - добавил глава Минцифры. Ранее в июне депутат Госдумы Антон Горелкин предложил в своем Telegram-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск. Также в марте 2022 года замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. По его словам, разработчики могли бы, не получив отсрочку от армии, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая патриотические качества.
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россия, максут шадаев, госдума рф
Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ
Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России
Шадаев: создание кибервойск может быть одним из вариантов службы по контракту
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России, это может стать одним из вариантов службы для контрактников, заявил он во время интервью CNews.
"У нас действует отсрочка для граждан, работающих в IТ-компаниях аккредитованных, до 30 лет. ... По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (для IT-специалистов из аккредитованных компаний - ред.), ... у нас же сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера", - сказал Шадаев.
По его словам, если говорить о кибервойсках в рамках контрактной службы, "то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением". "Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает", - добавил глава Минцифры.
Ранее в июне депутат Госдумы Антон Горелкин
предложил в своем Telegram-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии
подразделения кибервойск.
Также в марте 2022 года замглавы Минпромторга
Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. По его словам, разработчики могли бы, не получив отсрочку от армии, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая патриотические качества.
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