https://ria.ru/20231101/kibervoyska-1906649710.html

Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России

Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России - РИА Новости, 01.11.2023

Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России

Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России, это может стать одним из вариантов службы для контрактников, заявил он во время... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:43

россия

максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России, это может стать одним из вариантов службы для контрактников, заявил он во время интервью CNews. "У нас действует отсрочка для граждан, работающих в IТ-компаниях аккредитованных, до 30 лет. ... По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (для IT-специалистов из аккредитованных компаний - ред.), ... у нас же сейчас очень много контрактников, и это очень хорошо работающая мера", - сказал Шадаев. По его словам, если говорить о кибервойсках в рамках контрактной службы, "то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением". "Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает", - добавил глава Минцифры. Ранее в июне депутат Госдумы Антон Горелкин предложил в своем Telegram-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск. Также в марте 2022 года замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил подумать о создании в России кибервойск и гособоронзаказа в этой сфере. По его словам, разработчики могли бы, не получив отсрочку от армии, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая патриотические качества.

https://ria.ru/20231031/kuzbass-1906347867.html

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россия, максут шадаев, госдума рф