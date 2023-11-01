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СМИ: в "Хезболлах" назвали условие, при котором вступят в конфликт в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
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16:35 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/khezbollakh-1906739272.html
СМИ: в "Хезболлах" назвали условие, при котором вступят в конфликт в Газе
СМИ: в "Хезболлах" назвали условие, при котором вступят в конфликт в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: в "Хезболлах" назвали условие, при котором вступят в конфликт в Газе
Ливанское движение "Хезболлах" вступит в палестино-израильский конфликт, если палестинское движение ХАМАС будет в отчаянном положении, сообщает газета New York... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:35
2023-11-01T16:35
в мире
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россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" вступит в палестино-израильский конфликт, если палестинское движение ХАМАС будет в отчаянном положении, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновника из Ливана. "Бойцы ("Хезболлах") заявили, что их красной линией для вмешательства является уничтожение ХАМАС, и они вступят в войну, если группировка будет на последнем издыхании", - говорится в сообщении издания. По словам регионального дипломата, "Хезболлах", по-видимому, не атакует Израиль в полную силу во избежание эскалации конфликта. По мнению ливанского движения, ХАМАС находится в хорошем положении и ему еще не нужна помощь. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/ssha-1906723942.html
https://ria.ru/20231101/khamas-1906632173.html
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в мире, израиль, россия, ливан, владимир путин, хамас, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ливан, Владимир Путин, ХАМАС, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в "Хезболлах" назвали условие, при котором вступят в конфликт в Газе

NYT: "Хезболлах" вступит в конфликт, если положение ХАМАС в Газе будет отчаянным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболлах". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" вступит в палестино-израильский конфликт, если палестинское движение ХАМАС будет в отчаянном положении, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновника из Ливана.
"Бойцы ("Хезболлах") заявили, что их красной линией для вмешательства является уничтожение ХАМАС, и они вступят в войну, если группировка будет на последнем издыхании", - говорится в сообщении издания.
По словам регионального дипломата, "Хезболлах", по-видимому, не атакует Израиль в полную силу во избежание эскалации конфликта. По мнению ливанского движения, ХАМАС находится в хорошем положении и ему еще не нужна помощь.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияЛиванВладимир ПутинХАМАСХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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