https://ria.ru/20231101/kherson-1906625043.html
Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти
Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти - РИА Новости, 01.11.2023
Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти
Центральный район Херсона попал под обстрел, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:13
2023-11-01T11:13
2023-11-01T11:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Центральный район Херсона попал под обстрел, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в телеграм-канале. "...Атакуют Херсон! Под обстрелом центральная часть города", - говорится в сообщении.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, на остальной части на правом берегу Днепра, в том числе в Херсоне, занимают украинские войска.
https://ria.ru/20231031/kherson-1906558138.html
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти
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