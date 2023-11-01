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Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/kherson-1906625043.html
Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти
Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти - РИА Новости, 01.11.2023
Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти
Центральный район Херсона попал под обстрел, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:13
2023-11-01T11:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Центральный район Херсона попал под обстрел, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в телеграм-канале. "...Атакуют Херсон! Под обстрелом центральная часть города", - говорится в сообщении.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, на остальной части на правом берегу Днепра, в том числе в Херсоне, занимают украинские войска.
https://ria.ru/20231031/kherson-1906558138.html
херсонская область
херсон
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херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
Центр Херсона попал под обстрел, утверждают подконтрольные Киеву власти

Глава Херсонской ГВА: центральная часть города попала под обстрел

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Центральный район Херсона попал под обстрел, заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в телеграм-канале.
"...Атакуют Херсон! Под обстрелом центральная часть города", - говорится в сообщении.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, на остальной части на правом берегу Днепра, в том числе в Херсоне, занимают украинские войска.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией
31 октября, 23:07
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсон
 
 
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