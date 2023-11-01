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В движении ХАМАС назвали палестинцев жертвами оккупации Израиля - РИА Новости, 01.11.2023
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11:45 01.11.2023 (обновлено: 11:46 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/khamas-1906632173.html
В движении ХАМАС назвали палестинцев жертвами оккупации Израиля
В движении ХАМАС назвали палестинцев жертвами оккупации Израиля - РИА Новости, 01.11.2023
В движении ХАМАС назвали палестинцев жертвами оккупации Израиля
Израиль не оставил ХАМАС другого выбора, кроме насилия, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью итальянской газете Corriere della Sera, назвав... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:45
2023-11-01T11:46
в мире
израиль
россия
палестина
махмуд аббас
владимир путин
хамас
оон
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РИМ, 1 ноя – РИА Новости. Израиль не оставил ХАМАС другого выбора, кроме насилия, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью итальянской газете Corriere della Sera, назвав палестинцев жертвами израильской оккупации. "Мы жертвы оккупации. Согласно международному праву, мы имеем полное право бороться с оккупантами", - заявил он. По его словам, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас является "человеком мира", но за 30 лет добился "меньше ноля". "Число израильских поселенцев, конфискаций палестинских земель и изолированных секторов Западного берега увеличилось. Это не просто политика экстремистского правительства Нетаньяху. Никогда не было подходящего времени для уступок в чем-либо палестинцам, а только для расширения израильского контроля. Они не оставили нам другого выбора, кроме насилия. Израиль обладает высокомерием человека, за которым стоят американцы, и его не волнует международное право", - заявил сказал представитель ХАМАС. Он подчеркнул, что война между Палестиной и Израилем "идем годами", и ответственность за большую часть вспышек насилия лежит на Израиле, тогда как сейчас инициатива принадлежит ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/dannye-1906629900.html
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в мире, израиль, россия, палестина, махмуд аббас, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Махмуд Аббас, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В движении ХАМАС назвали палестинцев жертвами оккупации Израиля

В ХАМАС заявили, что Израиль не оставил им другого выбора, кроме насилия

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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РИМ, 1 ноя – РИА Новости. Израиль не оставил ХАМАС другого выбора, кроме насилия, заявил член политбюро движения Гази Хамад в интервью итальянской газете Corriere della Sera, назвав палестинцев жертвами израильской оккупации.
"Мы жертвы оккупации. Согласно международному праву, мы имеем полное право бороться с оккупантами", - заявил он.
По его словам, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас является "человеком мира", но за 30 лет добился "меньше ноля".
"Число израильских поселенцев, конфискаций палестинских земель и изолированных секторов Западного берега увеличилось. Это не просто политика экстремистского правительства Нетаньяху. Никогда не было подходящего времени для уступок в чем-либо палестинцам, а только для расширения израильского контроля. Они не оставили нам другого выбора, кроме насилия. Израиль обладает высокомерием человека, за которым стоят американцы, и его не волнует международное право", - заявил сказал представитель ХАМАС.
Он подчеркнул, что война между Палестиной и Израилем "идем годами", и ответственность за большую часть вспышек насилия лежит на Израиле, тогда как сейчас инициатива принадлежит ХАМАС.
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Посол Израиля отреагировал на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе
Вчера, 11:30
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ
Вчера, 10:31
 
В миреИзраильРоссияПалестинаМахмуд АббасВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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