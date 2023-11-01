https://ria.ru/20231101/kapitan-1906818841.html

Капитан украинского корабля отказался плыть домой из-за страха мобилизации

Капитан украинского корабля отказался плыть домой из-за страха мобилизации - РИА Новости, 01.11.2023

Капитан украинского корабля отказался плыть домой из-за страха мобилизации

Капитан украинского корабля "Измаил" отказался плыть на родину, где ему грозит мобилизация в ВСУ и отправка на фронт, пишет Maritime Executive. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:55

2023-11-01T22:55

2023-11-01T22:55

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верховная рада украины

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Капитан украинского корабля "Измаил" отказался плыть на родину, где ему грозит мобилизация в ВСУ и отправка на фронт, пишет Maritime Executive."Балкер "Измаил" застрял в порту болгарского города Бургас, куда приплыл для разгрузки соли. Он находится там с 22 октября. Корабль планировал направиться к турецкой верфи для ремонта, однако экипаж получил срочный приказ отклониться от курса и направиться на Украину", — говорится в статье.Уточняется, что это распоряжение выводило судно за рамки типичного режима работы: "Измаил" находился вдали от Украины на протяжении всего конфликта.По словам представителей болгарского порта Бургас, капитан отказался выполнить необычный приказ, поскольку считал, что по прибытии весь экипаж мобилизуют и отправят на фронт.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. Как заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин, мобилизацию придется усиливать. О необходимости тотального призыва говорил украинским СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906778392.html

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в мире, бургас, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, болгария