Капитан украинского корабля отказался плыть домой из-за страха мобилизации
Maritime Executive: капитан судна отказался плыть домой, чтобы не попасть в ВСУ
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Капитан украинского корабля "Измаил" отказался плыть на родину, где ему грозит мобилизация в ВСУ и отправка на фронт, пишет Maritime Executive.
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"Балкер "Измаил" застрял в порту болгарского города Бургас, куда приплыл для разгрузки соли. Он находится там с 22 октября. Корабль планировал направиться к турецкой верфи для ремонта, однако экипаж получил срочный приказ отклониться от курса и направиться на Украину", — говорится в статье.
Уточняется, что это распоряжение выводило судно за рамки типичного режима работы: "Измаил" находился вдали от Украины на протяжении всего конфликта.
По словам представителей болгарского порта Бургас, капитан отказался выполнить необычный приказ, поскольку считал, что по прибытии весь экипаж мобилизуют и отправят на фронт.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. Как заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин, мобилизацию придется усиливать. О необходимости тотального призыва говорил украинским СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.