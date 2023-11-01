Израиль не рассматривает прекращение огня в секторе Газа, сообщили СМИ
Politico: Израиль готов к гумпаузе, но не рассматривает прекращение огня в Газе
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Израиль готов к обсуждению гуманитарной паузы в рамках боевых действий в секторе Газе, но прекращение огня не рассматривает, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
"Израильский представитель заявил в среду, что страна "желает обсудить гуманитарную паузу на несколько часов". Прекращение огня, по-прежнему, не рассматривается", - говорится в публикации.
Ранее в госдепартаменте заявили, что США также выступают против прекращения огня в секторе Газа, поскольку считают, что передышка позволит палестинскому движению ХАМАС восстановить силы для продолжения атак на Израиль. В то же время, в госдепе сообщили об уместности гуманитарных пауз для выезда беженцев или доставки гуманитарной помощи.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.