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В центральной части Израиля зазвучали сирены - РИА Новости, 01.11.2023
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17:04 01.11.2023 (обновлено: 17:21 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/izrail-1906749545.html
В центральной части Израиля зазвучали сирены
В центральной части Израиля зазвучали сирены - РИА Новости, 01.11.2023
В центральной части Израиля зазвучали сирены
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:04
2023-11-01T17:21
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, а также в городах Ришон ле-Цион и Ашдод к югу от Тель-Авива.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906744048.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В центральной части Израиля зазвучали сирены

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, а также в городах Ришон ле-Цион и Ашдод к югу от Тель-Авива.
На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Израиль заявил о расширении наземных операций в Газе
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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