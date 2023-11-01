https://ria.ru/20231101/izrail-1906749545.html

В центральной части Израиля зазвучали сирены

В центральной части Израиля зазвучали сирены - РИА Новости, 01.11.2023

В центральной части Израиля зазвучали сирены

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:04

2023-11-01T17:04

2023-11-01T17:21

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, а также в городах Ришон ле-Цион и Ашдод к югу от Тель-Авива.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.

https://ria.ru/20231101/izrail-1906744048.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире