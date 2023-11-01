https://ria.ru/20231101/izrail-1906749545.html
В центральной части Израиля зазвучали сирены
В центральной части Израиля зазвучали сирены - РИА Новости, 01.11.2023
В центральной части Израиля зазвучали сирены
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:04
2023-11-01T17:04
2023-11-01T17:21
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, а также в городах Ришон ле-Цион и Ашдод к югу от Тель-Авива.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906744048.html
израиль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В центральной части Израиля зазвучали сирены
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве