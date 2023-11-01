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Израиль заявил Турции о непричастности к атаке на больницу дружбы - РИА Новости, 01.11.2023
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11:25 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/izrail-1906628728.html
Израиль заявил Турции о непричастности к атаке на больницу дружбы
Израиль заявил Турции о непричастности к атаке на больницу дружбы - РИА Новости, 01.11.2023
Израиль заявил Турции о непричастности к атаке на больницу дружбы
Израиль начал расследование атаки на турецко-палестинскую больницу в Палестине, Тель-Авив заявил Турции о непричастности к инциденту, сообщила газета Hürriyet... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:25
2023-11-01T11:25
в мире
израиль
турция
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Израиль начал расследование атаки на турецко-палестинскую больницу в Палестине, Тель-Авив заявил Турции о непричастности к инциденту, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "В ночь на 30 октября Израиль нанес удар по турецко-палестинской больнице дружбы. Третий и последний этажи больницы, координаты которого были заранее сообщены израильским подразделениям, были сильно повреждены, а также разрушены некоторые электромеханические системы. Поскольку больница была эвакуирована в качестве меры предосторожности, жертв не было", - пишет издание. Сообщается, что после обстрела поздно вечером состоялись контакты между внешнеполитическими и разведывательными ведомствами Турции и Израиля. "Согласно информации, полученной Hurriyet, израильские официальные лица сообщили Турции, что "мы не осуществляли бомбардировку, мы начали расследование этого нападения". Однако источники утверждают, что Турция слабо ожидает результатов этого расследования, отражающих истину. Ранее Израиль подверг бомбардировке больницу "Аль-Ахли" в Газе, в результате чего погибли около 500 человек", - пишет издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231031/gaza-1906497304.html
https://ria.ru/20231101/gaza-1906567615.html
израиль
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в мире, израиль, турция, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил Турции о непричастности к атаке на больницу дружбы

Израиль заявил Турции о непричастности к атаке на турецко-палестинскую больницу

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Израиль начал расследование атаки на турецко-палестинскую больницу в Палестине, Тель-Авив заявил Турции о непричастности к инциденту, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"В ночь на 30 октября Израиль нанес удар по турецко-палестинской больнице дружбы. Третий и последний этажи больницы, координаты которого были заранее сообщены израильским подразделениям, были сильно повреждены, а также разрушены некоторые электромеханические системы. Поскольку больница была эвакуирована в качестве меры предосторожности, жертв не было", - пишет издание.
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Сообщается, что после обстрела поздно вечером состоялись контакты между внешнеполитическими и разведывательными ведомствами Турции и Израиля.
"Согласно информации, полученной Hurriyet, израильские официальные лица сообщили Турции, что "мы не осуществляли бомбардировку, мы начали расследование этого нападения". Однако источники утверждают, что Турция слабо ожидает результатов этого расследования, отражающих истину. Ранее Израиль подверг бомбардировке больницу "Аль-Ахли" в Газе, в результате чего погибли около 500 человек", - пишет издание.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильТурцияПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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