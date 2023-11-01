https://ria.ru/20231101/izrail-1906628051.html

В израильской армии заявили, что в секторе Газа нет безопасных мест

В израильской армии заявили, что в секторе Газа нет безопасных мест - РИА Новости, 01.11.2023

В израильской армии заявили, что в секторе Газа нет безопасных мест

Советник Армии обороны Израиля Эйяль Гринбаум в интервью газете Times признал, что в секторе Газе нет понятия "безопасная зона", в регионе нет безопасного... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:23

2023-11-01T11:23

2023-11-01T11:42

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Советник Армии обороны Израиля Эйяль Гринбаум в интервью газете Times признал, что в секторе Газе нет понятия "безопасная зона", в регионе нет безопасного места."В рамках нашего морального и юридического обязательства минимизировать опасность, насколько это возможно, там, где мы действуем наиболее интенсивно, мы призвали жителей Газы перебраться туда, где боевые действия менее интенсивны", - сказал Гринбаум, признав, что "безопасной зоны" в секторе Газа нет.Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.Резолюция также требовала от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Согласно тексту ГА, ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывал немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы и ооновцам переместиться на юг сектора.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/inostrantsy-1906628152.html

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сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа