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Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023
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08:51 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/izrail-1906594224.html
Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа
Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023
Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября поразила более чем 11 тысяч целей в секторе... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:51
2023-11-01T08:51
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября поразила более чем 11 тысяч целей в секторе Газа. "С начала войны армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 11 тысячам целям, которые принадлежали террористическим организациям в секторе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906592582.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа

Израиль с 7 октября нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября поразила более чем 11 тысяч целей в секторе Газа.
"С начала войны армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 11 тысячам целям, которые принадлежали террористическим организациям в секторе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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