https://ria.ru/20231101/izrail-1906575913.html

Эксперты рассказали, что ждет Израиль при эскалации конфликта

Эксперты рассказали, что ждет Израиль при эскалации конфликта - РИА Новости, 01.11.2023

Эксперты рассказали, что ждет Израиль при эскалации конфликта

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке угрожает Израилю сокращением ВВП на 4% с прошлогодних 473 миллиардов долларов, потерей инвесторов и оттоком капитала из... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:08

2023-11-01T03:08

2023-11-01T03:08

в мире

израиль

сша

ближний восток

рэу имени г. в. плеханова

российский совет по международным делам

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке угрожает Израилю сокращением ВВП на 4% с прошлогодних 473 миллиардов долларов, потерей инвесторов и оттоком капитала из экономики страны, а также дальнейшим разгоном роста цен, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. "Текущий конфликт в зависимости от развития событий может привести к очень серьезным экономическим последствиям для Израиля. По нашим оценкам, ВВП Израиля может сократиться от 1% до 4%", - считает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава. По данным статслужбы Израиля, экономика страны в 2022 году выросла на 6,5% и составила 473 миллиардов долларов. В случае реализации прогноза показатель может упасть до 454 миллиардов долларов в этом году. Кава отмечает, что ввиду нестабильности и неопределенности возрастают риски для инвесторов, что, в свою очередь, приводит к сокращению вложений и оттоку капитала из израильской экономики. По итогам прошлого года иностранные инвестиции в экономику Израиля составили 29,3 миллиарда долларов. Кроме того, в числе ключевых экономических последствий конфликта для Израиля будет падение доходов от туризма, который в прошлом году принес стране 5,5 миллиарда долларов, считает Кава, добавляя, что также пострадают гостиничный и ресторанный бизнес, сфера транспорта. При этом военные действия могут увеличить безработицу, которая в сентябре после семи месяцев сокращения вновь начала расти - до 3,2%. Это "будет способствовать росту социальной напряженности и создавать дополнительные издержки", отметил эксперт. Еще одним последствием столкновения для государства, по мнению экспертов, станет ускорение роста инфляции. По словам эксперта аналитического центра "Яков и Партнеры" Павла Шашкова, годовая инфляция в Израиле уже до начала конфликта достигла многолетнего максимума. Конфликт может только стимулировать ускорение этого роста. Тем не менее, если он останется локализованным, то его влияние на рост инфляции "будет незначительным как для Израиля, так и соседних государств", отметил аналитик. Эксперт Российского совета по международным делам Мурад Салех оглы Садыгзаде ожидает, что в случае скорого завершения конфликта Израиль может столкнуться с внутриполитическим кризисом из-за недовольства правительством, что может негативно повлиять на настроения инвесторов. Если конфликт завершится с "минимальными издержками", то восстановление экономики Израиля будет быстрым, "потому что он достаточно технологичный, а высокие технологии дают основу роста". Однако эксперт все же считает, что боевые действия затянутся и перерастут в "полноценный региональный конфликт с острой фазой". Напротив, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что сегодняшние риски для Израиля слабее тех, что были в ходе прошлых конфликтов, а страна получает всестороннюю поддержку от США. Тем не менее, ставка по "страховочным" кредитным дефолтным свопам, отражающая уровень риска по 5-летним евробондам Израиля в долларах США, выросла с 58 базисных пунктов на 6 октября до примерно 142 на конец октября. "Но это не критический уровень. Например, у Турции аналогичная ставка 422 базисных пункта", - заключил Осадчий.

https://ria.ru/20231031/konflikt-1906560158.html

https://ria.ru/20231031/izrail-1906531226.html

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в мире, израиль, сша, ближний восток, рэу имени г. в. плеханова, российский совет по международным делам, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году