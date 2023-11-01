https://ria.ru/20231101/izrail-1906573881.html
Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря
Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря - РИА Новости, 01.11.2023
Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате воздушной угрозы, выявленной в районе Красного моря, к югу от израильского города... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:32
2023-11-01T02:32
2023-11-01T02:32
в мире
израиль
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/70/1551477077_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ed32520636038586d67795e8622bd932.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате воздушной угрозы, выявленной в районе Красного моря, к югу от израильского города Эйлат, угрозы населению или пересечения израильской территории не было. "Некоторое время назад воздушные оборонные войска ЦАХАЛ перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря, к югу от города Эйлат", - сообщила армия.Согласно сообщению, угрозы населению не было, как и пересечения территории Израиля. Накануне Армия Израиля уже сообщала о воздушной угрозе в районе Эйлата - в воздушное пространство страны вторгся "вражеский летательный аппарат". Позднее израильская радиостанция Kan сообщила, что за пределами Израиля в районе Красного моря был перехвачен БПЛА. Также во вторник Армия обороны Израиля сообщала о перехвате ракеты класса "земля-земля", летевшей со стороны Красного моря.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906573558.html
израиль
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/70/1551477077_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5c22eb453cc8ccebb27c173fe0500619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря
Армия Израиля сообщила о перехвате воздушной цели в районе Красного моря