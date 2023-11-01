https://ria.ru/20231101/izrail-1906573881.html

Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря

Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря - РИА Новости, 01.11.2023

Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате воздушной угрозы, выявленной в районе Красного моря, к югу от израильского города... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:32

2023-11-01T02:32

2023-11-01T02:32

в мире

израиль

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате воздушной угрозы, выявленной в районе Красного моря, к югу от израильского города Эйлат, угрозы населению или пересечения израильской территории не было. "Некоторое время назад воздушные оборонные войска ЦАХАЛ перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря, к югу от города Эйлат", - сообщила армия.Согласно сообщению, угрозы населению не было, как и пересечения территории Израиля. Накануне Армия Израиля уже сообщала о воздушной угрозе в районе Эйлата - в воздушное пространство страны вторгся "вражеский летательный аппарат". Позднее израильская радиостанция Kan сообщила, что за пределами Израиля в районе Красного моря был перехвачен БПЛА. Также во вторник Армия обороны Израиля сообщала о перехвате ракеты класса "земля-земля", летевшей со стороны Красного моря.

https://ria.ru/20231101/izrail-1906573558.html

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в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году