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Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря - РИА Новости, 01.11.2023
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02:32 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/izrail-1906573881.html
Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря
Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря - РИА Новости, 01.11.2023
Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате воздушной угрозы, выявленной в районе Красного моря, к югу от израильского города... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:32
2023-11-01T02:32
в мире
израиль
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате воздушной угрозы, выявленной в районе Красного моря, к югу от израильского города Эйлат, угрозы населению или пересечения израильской территории не было. "Некоторое время назад воздушные оборонные войска ЦАХАЛ перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря, к югу от города Эйлат", - сообщила армия.Согласно сообщению, угрозы населению не было, как и пересечения территории Израиля. Накануне Армия Израиля уже сообщала о воздушной угрозе в районе Эйлата - в воздушное пространство страны вторгся "вражеский летательный аппарат". Позднее израильская радиостанция Kan сообщила, что за пределами Израиля в районе Красного моря был перехвачен БПЛА. Также во вторник Армия обороны Израиля сообщала о перехвате ракеты класса "земля-земля", летевшей со стороны Красного моря.
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в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря

Армия Израиля сообщила о перехвате воздушной цели в районе Красного моря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПобережье Эйлата
Побережье Эйлата - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Побережье Эйлата. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о перехвате воздушной угрозы, выявленной в районе Красного моря, к югу от израильского города Эйлат, угрозы населению или пересечения израильской территории не было.
«
"Некоторое время назад воздушные оборонные войска ЦАХАЛ перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря, к югу от города Эйлат", - сообщила армия.
Согласно сообщению, угрозы населению не было, как и пересечения территории Израиля.
Накануне Армия Израиля уже сообщала о воздушной угрозе в районе Эйлата - в воздушное пространство страны вторгся "вражеский летательный аппарат". Позднее израильская радиостанция Kan сообщила, что за пределами Израиля в районе Красного моря был перехвачен БПЛА. Также во вторник Армия обороны Израиля сообщала о перехвате ракеты класса "земля-земля", летевшей со стороны Красного моря.
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В миреИзраильКрасное мореОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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