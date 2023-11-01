https://ria.ru/20231101/iran-1906726459.html

Глава МИД Ирана предупредил США об ответственности за поддержку Израиля

Глава МИД Ирана предупредил США об ответственности за поддержку Израиля - РИА Новости, 01.11.2023

Глава МИД Ирана предупредил США об ответственности за поддержку Израиля

США должны принять на себя ответственность за поддержку убийств Израилем палестинцев, силы сопротивления могут предпринять новую акцию против Вашингтона, если... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:59

2023-11-01T15:59

2023-11-01T16:00

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. США должны принять на себя ответственность за поддержку убийств Израилем палестинцев, силы сопротивления могут предпринять новую акцию против Вашингтона, если тот продолжит поддерживать Тель-Авив, заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "США должны принять на себя ответственность за свою полную обширную поддержку продолжения убийств женщин, детей и мирных жителей в Газе и на Западном Берегу и быть готовыми нести ответственность за последствия (этой поддержки – ред.). Если этот процесс продолжится, сопротивление решится на еще одну внезапную акцию", – приводит слова главы иранского МИДа агентство Fars. Амир Абдоллахиан подчеркнул, что если геноцид палестинского народа и военные преступления против гражданского населения не остановятся, "регион (Ближнего Востока – ред.) приблизился к принятию серьезного определяющего решения". По его словам, если война не будет немедленно остановлена, ответственность за выход ситуации из-под контроля всех сторон и расширение конфликта будут нести непосредственно США, Израиль и "сторонники продолжения военных преступлений". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://radiosputnik.ria.ru/20231101/spetsna-1906665755.html

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в мире, израиль, россия, сша, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, хамас, оон, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году