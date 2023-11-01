Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 01.11.2023 (обновлено: 12:09 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/ipoteka-1906630220.html
В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году
В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году - РИА Новости, 01.11.2023
В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году
ВТБ с учётом новых фактических данных повысил прогноз объема выдачи ипотеки по итогам текущего года, ожидая ее на уровне 7,2 триллиона рублей, но в следующем... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:32
2023-11-01T12:09
экономика
россия
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568902227_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bcfcaaa9446d1ed488ffc333312a419.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВТБ с учётом новых фактических данных повысил прогноз объема выдачи ипотеки по итогам текущего года, ожидая ее на уровне 7,2 триллиона рублей, но в следующем году ждет "сжатия" рынка и выдач на уровне 5-5,5 триллиона, то есть уровня, уже в нынешнем году достигнутого, следует из слов начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина."В октябре у нас объем заявок и объем выдач сократился примерно на 34-35%. Прогнозы по следующему году тоже достаточно сдержанные, если в этом году рынок - 7,2 триллиона рублей, то на следующий год мы прогнозируем примерно 5-5,5 триллиона, то есть рынок сожмется", - заявил он на ХVII Московском форуме лидеров рынка недвижимости.Летом Центробанк заявлял, что объем выдачи ипотеки в России по итогам года может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 триллиона рублей. При этом по итогам первых трёх кварталов года в России уже выдано ипотечных кредитов на уровне 5,5 триллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20231031/pokupka-1906215175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568902227_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94b5c5b27633da405bdd2b04483b98cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, втб
Экономика, Россия, ВТБ
В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году

ВТБ ждет "сжатия" выдачи ипотеки в России в 2024 году до 5-5,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВТБ с учётом новых фактических данных повысил прогноз объема выдачи ипотеки по итогам текущего года, ожидая ее на уровне 7,2 триллиона рублей, но в следующем году ждет "сжатия" рынка и выдач на уровне 5-5,5 триллиона, то есть уровня, уже в нынешнем году достигнутого, следует из слов начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина.
«
"В октябре у нас объем заявок и объем выдач сократился примерно на 34-35%. Прогнозы по следующему году тоже достаточно сдержанные, если в этом году рынок - 7,2 триллиона рублей, то на следующий год мы прогнозируем примерно 5-5,5 триллиона, то есть рынок сожмется", - заявил он на ХVII Московском форуме лидеров рынка недвижимости.
Летом Центробанк заявлял, что объем выдачи ипотеки в России по итогам года может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 триллиона рублей. При этом по итогам первых трёх кварталов года в России уже выдано ипотечных кредитов на уровне 5,5 триллиона рублей.
Строительство многоэтажных домов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Россияне могут отложить покупку жилья на год из-за роста взноса по ипотеке
31 октября, 03:00
 
ЭкономикаРоссияВТБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала