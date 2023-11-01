https://ria.ru/20231101/ipoteka-1906630220.html

В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году

В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году - РИА Новости, 01.11.2023

В ВТБ ожидают уменьшение выдачи ипотеки в 2024 году

ВТБ с учётом новых фактических данных повысил прогноз объема выдачи ипотеки по итогам текущего года, ожидая ее на уровне 7,2 триллиона рублей, но в следующем... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:32

2023-11-01T11:32

2023-11-01T12:09

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВТБ с учётом новых фактических данных повысил прогноз объема выдачи ипотеки по итогам текущего года, ожидая ее на уровне 7,2 триллиона рублей, но в следующем году ждет "сжатия" рынка и выдач на уровне 5-5,5 триллиона, то есть уровня, уже в нынешнем году достигнутого, следует из слов начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина."В октябре у нас объем заявок и объем выдач сократился примерно на 34-35%. Прогнозы по следующему году тоже достаточно сдержанные, если в этом году рынок - 7,2 триллиона рублей, то на следующий год мы прогнозируем примерно 5-5,5 триллиона, то есть рынок сожмется", - заявил он на ХVII Московском форуме лидеров рынка недвижимости.Летом Центробанк заявлял, что объем выдачи ипотеки в России по итогам года может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 триллиона рублей. При этом по итогам первых трёх кварталов года в России уже выдано ипотечных кредитов на уровне 5,5 триллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20231031/pokupka-1906215175.html

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экономика, россия, втб