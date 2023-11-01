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Российских курьеров обеспечат более быстрым интернетом на время распродаж
Российских курьеров обеспечат более быстрым интернетом на время распродаж - РИА Новости, 01.11.2023
Российских курьеров обеспечат более быстрым интернетом на время распродаж
Курьеров и водителей такси одного из крупнейших российских сервисов доставки и заказа такси на полтора месяца подключат к ускоренному мобильному интернету; это... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:56
2023-11-01T14:56
2023-11-01T15:29
россия
мегафон
интернет
мобильная связь
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Курьеров и водителей такси одного из крупнейших российских сервисов доставки и заказа такси на полтора месяца подключат к ускоренному мобильному интернету; это позволит улучшить работу специализированных приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа, сообщает пресс-служба "Мегафона". В ноябре в России – высокий сезон торговли, когда стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов. Например, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, ноябрь – самый загруженный месяц года: так в прошлом году 14 дней месяца пробки оценивались в восемь баллов и выше, говорится в сообщении. По статистике "МегаФона", мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни. "Каждому <…> важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. <…> технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов <…>", — цитирует пресс-служба коммерческого директора "МегаФона" Павла Тулубьева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мегафон, интернет, мобильная связь
Россия, Мегафон, Интернет, мобильная связь
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Курьеров и водителей такси одного из крупнейших российских сервисов доставки и заказа такси на полтора месяца подключат к ускоренному мобильному интернету; это позволит улучшить работу специализированных приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа, сообщает пресс-служба "Мегафона".
В ноябре в России
– высокий сезон торговли, когда стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов. Например, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы
, ноябрь – самый загруженный месяц года: так в прошлом году 14 дней месяца пробки оценивались в восемь баллов и выше, говорится в сообщении.
"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии
По статистике "МегаФона", мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.
"Каждому <…> важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. <…> технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов <…>", — цитирует пресс-служба коммерческого директора "МегаФона" Павла Тулубьева.