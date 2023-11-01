Рейтинг@Mail.ru
Российских курьеров обеспечат более быстрым интернетом на время распродаж - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 01.11.2023 (обновлено: 15:29 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/internet-1906704087.html
Российских курьеров обеспечат более быстрым интернетом на время распродаж
Российских курьеров обеспечат более быстрым интернетом на время распродаж - РИА Новости, 01.11.2023
Российских курьеров обеспечат более быстрым интернетом на время распродаж
Курьеров и водителей такси одного из крупнейших российских сервисов доставки и заказа такси на полтора месяца подключат к ускоренному мобильному интернету; это... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:56
2023-11-01T15:29
россия
мегафон
интернет
мобильная связь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906717482_0:82:3026:1784_1920x0_80_0_0_22b2ab0aa785d39a0ab8fa6b50c7afe5.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Курьеров и водителей такси одного из крупнейших российских сервисов доставки и заказа такси на полтора месяца подключат к ускоренному мобильному интернету; это позволит улучшить работу специализированных приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа, сообщает пресс-служба "Мегафона". В ноябре в России – высокий сезон торговли, когда стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов. Например, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, ноябрь – самый загруженный месяц года: так в прошлом году 14 дней месяца пробки оценивались в восемь баллов и выше, говорится в сообщении. По статистике "МегаФона", мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни. "Каждому &lt;…&gt; важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. &lt;…&gt; технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов &lt;…&gt;", — цитирует пресс-служба коммерческого директора "МегаФона" Павла Тулубьева.
https://ria.ru/20230913/ofis-1896080947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906717482_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_8cb99f3955a69675605fef8658363714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мегафон, интернет, мобильная связь
Россия, Мегафон, Интернет, мобильная связь

Российских курьеров обеспечат более быстрым интернетом на время распродаж

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон" в Москве
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Курьеров и водителей такси одного из крупнейших российских сервисов доставки и заказа такси на полтора месяца подключат к ускоренному мобильному интернету; это позволит улучшить работу специализированных приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа, сообщает пресс-служба "Мегафона".
В ноябре в России – высокий сезон торговли, когда стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов. Например, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, ноябрь – самый загруженный месяц года: так в прошлом году 14 дней месяца пробки оценивались в восемь баллов и выше, говорится в сообщении.
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии
13 сентября, 12:51
По статистике "МегаФона", мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.
"Каждому <…> важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. <…> технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов <…>", — цитирует пресс-служба коммерческого директора "МегаФона" Павла Тулубьева.
 
РоссияМегафонИнтернетмобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала