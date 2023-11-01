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СМИ: более 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"
СМИ: более 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: более 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"
Более 500 иностранных граждан могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:23
2023-11-01T11:23
2023-11-01T11:28
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ТУНИС, 1 ноя - РИА Новости. Более 500 иностранных граждан могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники."Предполагается, что более 500 человек, обладателей иностранных паспортов, будут выведены через КПП Рафах (в Египет)", - сообщает телеканал.Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.
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РИА Новости
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Сектор Газа, Израиль, ХАМАС
СМИ: более 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"
Al Arabiya: более 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"