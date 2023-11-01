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СМИ: более 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"

СМИ: более 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ: более 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"

Более 500 иностранных граждан могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:23

2023-11-01T11:23

2023-11-01T11:28

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

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хамас

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ТУНИС, 1 ноя - РИА Новости. Более 500 иностранных граждан могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах", сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на источники."Предполагается, что более 500 человек, обладателей иностранных паспортов, будут выведены через КПП Рафах (в Египет)", - сообщает телеканал.Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа, израиль, хамас