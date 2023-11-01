https://ria.ru/20231101/inflyatsiya-1906808814.html

Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции

Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции - РИА Новости, 01.11.2023

Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции

Недельная инфляция в РФ с 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,47%, свидетельствуют... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:20

2023-11-01T21:20

2023-11-01T21:20

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,47%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 24 по 30 октября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,14%, с начала октября – 100,83%, с начала года – 105,47%", - говорится в документе. По данным статистического ведомства, на неделе с 24 по 30 октября рост цен на плодоовощную продукцию чуть замедлился - до 1,1% с 1,2% на предыдущей отчетной неделе. В частности помидоры подорожали на 6,7%, огурцы – на 1,6%, свекла – на 0,5%. В то же время цены на капусту и картофель снизились на 0,9%, морковь – на 0,8%, яблоки – на 0,3%, бананы – на 0,2%, лук репчатый – на 0,1%. Среди продуктов (за исключением овощей и фруктов) также подешевели фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшено – на 0,4%, маргарин и вермишель – на 0,3%, сахар – на 0,2%, мясные консервы для детского питания, сыры и мука – на 0,1%. Подорожали вновь сильнее всего яйца – на 2,3%. Также выросли цены на сосиски и сардельки – на 0,8%, вареные колбасы и рис – на 0,7%, баранину – на 0,6%, свинину, мясо кур, сливочное масло, овощные консервы и смеси молочные сухие для детского питания, чай – на 0,4%, говядину, полукопченые и варено-копченые колбасы, рыбу, молоко пастеризованное и хлеб – на 0,3%, подсолнечное масло – на 0,2%, творог и гречку – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички – на 0,7%, стиральные порошки – на 0,6%, сухие корма для домашних животных – на 0,5%, пеленки для новорожденных – на 0,3%, зубные пасты – на 0,2%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и зубные щетки – на 0,1%. Цены на бумагу туалетную снизились на 0,1%. Электропылесосы на отчетной неделе подорожали на 0,7%, телевизоры и смартфоны подешевели – на 0,5% и 0,3% соответственно. Стоимость нового автомобиля иностранной марки за период с 24 по 30 октября выросла на 0,08%, отечественного – на 0,04%. Цены на бензин и дизельное топливо снизились – на 0,23%. На неделе с 24 по 30 октября выросли цены на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемые в недельной динамике. Так, поливитамины подорожали на 0,5%, корвалол – на 0,4%, аллохол – на 0,3%, мазь "Левомеколь" и эргоферон – на 0,2%, анальгин – на 0,1%. Цены на препарат от кашля "Ренгалин" снизились на 0,2%, комбинированные анальгетики – на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 0,1%.

https://ria.ru/20231101/dokhody-1906804459.html

https://ria.ru/20231101/zarplaty-1906808629.html

https://ria.ru/20231024/inflyatsiya-1904998083.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)