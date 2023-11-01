https://ria.ru/20231101/infektsiya-1906615696.html

В подмосковном училище 22 ребенка пострадали из-за инфекции

В подмосковном училище 22 ребенка пострадали из-за инфекции - РИА Новости, 01.11.2023

В подмосковном училище 22 ребенка пострадали из-за инфекции

Распространение инфекции в кадетском училище "ОрелЪ" привело к госпитализации 19 воспитанников, всего пострадали 22 ребенка, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:38

2023-11-01T10:38

2023-11-01T10:38

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

луховицы

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Распространение инфекции в кадетском училище "ОрелЪ" привело к госпитализации 19 воспитанников, всего пострадали 22 ребенка, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "За медицинской помощью обратилось 22 ребенка. Трое из них осмотрены медиками на месте и отказались от дальнейшей госпитализации, еще 19 доставлены в медучреждения, подведомственные минздраву Подмосковья", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту массового отравления детей в училище в Луховицах, где и расположен "ОрелЪ" (статья 238 УК РФ). По предварительной версии, причина плохого самочувствия кадетов - ротавирусная инфекция.

https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html

россия

московская область (подмосковье)

луховицы

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), луховицы, следственный комитет россии (ск рф)