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В подмосковном училище 22 ребенка пострадали из-за инфекции - РИА Новости, 01.11.2023
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10:38 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/infektsiya-1906615696.html
В подмосковном училище 22 ребенка пострадали из-за инфекции
В подмосковном училище 22 ребенка пострадали из-за инфекции - РИА Новости, 01.11.2023
В подмосковном училище 22 ребенка пострадали из-за инфекции
Распространение инфекции в кадетском училище "ОрелЪ" привело к госпитализации 19 воспитанников, всего пострадали 22 ребенка, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:38
2023-11-01T10:38
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
луховицы
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Распространение инфекции в кадетском училище "ОрелЪ" привело к госпитализации 19 воспитанников, всего пострадали 22 ребенка, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. "За медицинской помощью обратилось 22 ребенка. Трое из них осмотрены медиками на месте и отказались от дальнейшей госпитализации, еще 19 доставлены в медучреждения, подведомственные минздраву Подмосковья", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту массового отравления детей в училище в Луховицах, где и расположен "ОрелЪ" (статья 238 УК РФ). По предварительной версии, причина плохого самочувствия кадетов - ротавирусная инфекция.
https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906353139.html
россия
московская область (подмосковье)
луховицы
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), луховицы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковном училище 22 ребенка пострадали из-за инфекции

В подмосковном училище "ОрелЪ" 22 ребенка пострадали из-за инфекции

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Распространение инфекции в кадетском училище "ОрелЪ" привело к госпитализации 19 воспитанников, всего пострадали 22 ребенка, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
«
"За медицинской помощью обратилось 22 ребенка. Трое из них осмотрены медиками на месте и отказались от дальнейшей госпитализации, еще 19 доставлены в медучреждения, подведомственные минздраву Подмосковья", - отметили в ведомстве.
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По данным пресс-службы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту массового отравления детей в училище в Луховицах, где и расположен "ОрелЪ" (статья 238 УК РФ). По предварительной версии, причина плохого самочувствия кадетов - ротавирусная инфекция.
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЛуховицыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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