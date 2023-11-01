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Армия Израиля утверждает, что ХАМАС "цинично эксплуатирует" гумресурсы Газы - РИА Новости, 01.11.2023
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19:51 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gumresursy-1906796061.html
Армия Израиля утверждает, что ХАМАС "цинично эксплуатирует" гумресурсы Газы
Армия Израиля утверждает, что ХАМАС "цинично эксплуатирует" гумресурсы Газы - РИА Новости, 01.11.2023
Армия Израиля утверждает, что ХАМАС "цинично эксплуатирует" гумресурсы Газы
Армия обороны Израиля утверждает, что ХАМАС берет топливо из запасов одной из больниц сектора Газа, движение, как считает ЦАХАЛ, "цинично эксплуатирует"... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T19:51
2023-11-01T19:51
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля утверждает, что ХАМАС берет топливо из запасов одной из больниц сектора Газа, движение, как считает ЦАХАЛ, "цинично эксплуатирует" гуманитарные ресурсы Газы. Армия ссылается на перехваченный израильскими спецслужбами разговор между командиром батальона "Западная Джабалия" ХАМАС и жителем Газы. В разговоре принимал участие, как сообщает армия, директор индонезийского госпиталя в секторе Газа. "Несмотря на деликатный характер этой разведывательной информации, этот перехват рассекречивается, чтобы разоблачить циничную эксплуатацию ХАМАС гуманитарных ресурсов в секторе Газа", - утверждают в Армии обороны Израиля. "В этом телефонном разговоре командир ХАМАС неоднократно намекает на то, что ХАМАС берет топливо из запасов больницы", - добавляется в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906781664.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля утверждает, что ХАМАС "цинично эксплуатирует" гумресурсы Газы

ЦАХАЛ утверждает, что ХАМАС "цинично эксплуатирует" гуманитарные ресурсы Газы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля утверждает, что ХАМАС берет топливо из запасов одной из больниц сектора Газа, движение, как считает ЦАХАЛ, "цинично эксплуатирует" гуманитарные ресурсы Газы.
Армия ссылается на перехваченный израильскими спецслужбами разговор между командиром батальона "Западная Джабалия" ХАМАС и жителем Газы. В разговоре принимал участие, как сообщает армия, директор индонезийского госпиталя в секторе Газа.
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«
"Несмотря на деликатный характер этой разведывательной информации, этот перехват рассекречивается, чтобы разоблачить циничную эксплуатацию ХАМАС гуманитарных ресурсов в секторе Газа", - утверждают в Армии обороны Израиля.
«
"В этом телефонном разговоре командир ХАМАС неоднократно намекает на то, что ХАМАС берет топливо из запасов больницы", - добавляется в сообщении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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