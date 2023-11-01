https://ria.ru/20231101/gruzy-1906658210.html
Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере
Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере - РИА Новости, 01.11.2023
Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере
Доставка грузов в воинские части, расположенные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:05
2023-11-01T13:05
2023-11-01T14:04
безопасность
сергей шойгу
арктика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Доставка грузов в воинские части, расположенные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На тематическом селекторном совещании Шойгу в числе прочего рассказал о северном завозе. "В настоящее время доставка грузов в воинские части, дислоцированные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена", - отметил он. "Передано свыше 76 тысяч тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива", - добавил Шойгу. По его словам, согласно нормативам, отдаленные и изолированно расположенные гарнизоны обеспечены достаточным объемом материальных средств для автономного функционирования в течение полутора лет. Также в навигационный период продолжалась работа по ликвидации экологического ущерба в Арктике, добавил министр. "Всего с начала реализации проекта на материк вывезено более 31 тысячи тонн металлолома", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220520/armiya-1789685363.html
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Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
2023-11-01T13:05
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безопасность, сергей шойгу, арктика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Арктика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере
Шойгу заявил о завершении доставки грузов в воинские части на Крайнем Севере
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Доставка грузов в воинские части, расположенные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена, заявил министр обороны РФ
Сергей Шойгу.
На тематическом селекторном совещании Шойгу в числе прочего рассказал о северном завозе.
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"В настоящее время доставка грузов в воинские части, дислоцированные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена", - отметил он.
"Передано свыше 76 тысяч тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива", - добавил Шойгу.
По его словам, согласно нормативам, отдаленные и изолированно расположенные гарнизоны обеспечены достаточным объемом материальных средств для автономного функционирования в течение полутора лет.
Также в навигационный период продолжалась работа по ликвидации экологического ущерба в Арктике
, добавил министр.
"Всего с начала реализации проекта на материк вывезено более 31 тысячи тонн металлолома", - сказал Шойгу.
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