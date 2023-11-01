https://ria.ru/20231101/gruzy-1906658210.html

Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере

Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере - РИА Новости, 01.11.2023

Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере

Доставка грузов в воинские части, расположенные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:05

2023-11-01T13:05

2023-11-01T14:04

безопасность

сергей шойгу

арктика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906680554_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2330c0b39a8ec5f8271848d1d6973274.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Доставка грузов в воинские части, расположенные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На тематическом селекторном совещании Шойгу в числе прочего рассказал о северном завозе. "В настоящее время доставка грузов в воинские части, дислоцированные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена", - отметил он. "Передано свыше 76 тысяч тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива", - добавил Шойгу. По его словам, согласно нормативам, отдаленные и изолированно расположенные гарнизоны обеспечены достаточным объемом материальных средств для автономного функционирования в течение полутора лет. Также в навигационный период продолжалась работа по ликвидации экологического ущерба в Арктике, добавил министр. "Всего с начала реализации проекта на материк вывезено более 31 тысячи тонн металлолома", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220520/armiya-1789685363.html

https://ria.ru/20230602/mobilizatsiya-1875679298.html

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО 2023-11-01T13:05 true PT3M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей шойгу, арктика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)