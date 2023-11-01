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В Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика - РИА Новости, 01.11.2023
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12:01 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gruzovik-1906635431.html
В Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика
В Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика - РИА Новости, 01.11.2023
В Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика
В столице Бурятии городе Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика, его госпитализировали, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:01
2023-11-01T12:01
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 1 ноя - РИА Новости. В столице Бурятии городе Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика, его госпитализировали, сообщает прокуратура республики. "Прокуратура республики организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием малолетнего. Предварительно установлено, что сегодня, 1 ноября 2023 года, на улице Залесной города Улан-Удэ грузовой автомобиль совершил наезд на семилетнего пешехода. Мальчик получил телесные повреждения, госпитализирован", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906635026.html
улан-удэ
республика бурятия
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происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика

В Улан-Удэ госпитализировали семилетнего мальчика, попавшего под грузовик

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛАН-УДЭ, 1 ноя - РИА Новости. В столице Бурятии городе Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика, его госпитализировали, сообщает прокуратура республики.
"Прокуратура республики организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием малолетнего. Предварительно установлено, что сегодня, 1 ноября 2023 года, на улице Залесной города Улан-Удэ грузовой автомобиль совершил наезд на семилетнего пешехода. Мальчик получил телесные повреждения, госпитализирован", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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