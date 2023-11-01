https://ria.ru/20231101/gruzovik-1906635431.html

В Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика

В Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика - РИА Новости, 01.11.2023

В Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика

В столице Бурятии городе Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика, его госпитализировали, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:01

2023-11-01T12:01

2023-11-01T12:01

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 1 ноя - РИА Новости. В столице Бурятии городе Улан-Удэ семилетний мальчик попал под колеса грузовика, его госпитализировали, сообщает прокуратура республики. "Прокуратура республики организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием малолетнего. Предварительно установлено, что сегодня, 1 ноября 2023 года, на улице Залесной города Улан-Удэ грузовой автомобиль совершил наезд на семилетнего пешехода. Мальчик получил телесные повреждения, госпитализирован", - говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безопасности дорожного движения с участием несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20231101/proisshestvie-1906635026.html

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, улан-удэ, республика бурятия