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Власти Финляндии заявили об улучшении ситуации с птичьим гриппом - РИА Новости, 01.11.2023
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16:20 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gripp-1906734233.html
Власти Финляндии заявили об улучшении ситуации с птичьим гриппом
Власти Финляндии заявили об улучшении ситуации с птичьим гриппом - РИА Новости, 01.11.2023
Власти Финляндии заявили об улучшении ситуации с птичьим гриппом
Ситуация в птичьим гриппом, бушевавшим в Финляндии всё лето, нормализовалась, с 8 ноября упраздняются зоны заражения и другие ограничения, сообщает в среду... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:20
2023-11-01T16:20
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя – РИА Новости. Ситуация в птичьим гриппом, бушевавшим в Финляндии всё лето, нормализовалась, с 8 ноября упраздняются зоны заражения и другие ограничения, сообщает в среду Продовольственное агентство Финляндии. "Финское продовольственное агентство упраздняет зону заражения, созданную летом для предотвращения распространения птичьего гриппа. В то же время будут отменены правила защиты от заболеваний, которые должны были соблюдаться в зоне заражения. Решение об отмене обусловлено улучшением ситуации по заболеваемости и уже произошедшей осенней миграцией птиц. Решение вступит в силу 8 ноября 2023 года", - говорится в сообщении. Зоны заражения с июля вводились в большинстве регионов страны. Всего в Финляндии подтверждено 33 случая заболевания птичьим гриппом, заболевание выявлено на 31 звероферме. Сообщалось об усыплении более 100 тысяч лисиц, 6 тысяч енотов, около 50 тысяч других пушных зверей. О первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1 продовольственное агентство сообщило в июне.
https://ria.ru/20231101/gripp-1906722257.html
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в мире, финляндия, здоровье - общество
В мире, Финляндия, Здоровье - Общество
Власти Финляндии заявили об улучшении ситуации с птичьим гриппом

В Финляндии заявили об улучшении ситуации с птичьим гриппом, бушевавшим летом

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкИсследование крови животных и людей на наличие "птичьего" гриппа
Исследование крови животных и людей на наличие птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Исследование крови животных и людей на наличие "птичьего" гриппа. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя – РИА Новости. Ситуация в птичьим гриппом, бушевавшим в Финляндии всё лето, нормализовалась, с 8 ноября упраздняются зоны заражения и другие ограничения, сообщает в среду Продовольственное агентство Финляндии.
«
"Финское продовольственное агентство упраздняет зону заражения, созданную летом для предотвращения распространения птичьего гриппа. В то же время будут отменены правила защиты от заболеваний, которые должны были соблюдаться в зоне заражения. Решение об отмене обусловлено улучшением ситуации по заболеваемости и уже произошедшей осенней миграцией птиц. Решение вступит в силу 8 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.
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Зоны заражения с июля вводились в большинстве регионов страны. Всего в Финляндии подтверждено 33 случая заболевания птичьим гриппом, заболевание выявлено на 31 звероферме. Сообщалось об усыплении более 100 тысяч лисиц, 6 тысяч енотов, около 50 тысяч других пушных зверей.
О первых случаях выявленного высокопатогенного гриппа птиц типа H5N1 продовольственное агентство сообщило в июне.
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