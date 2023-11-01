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Источник: через КПП "Рафах" начали проходить люди с двойным гражданством - РИА Новости, 01.11.2023
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16:41 01.11.2023 (обновлено: 16:49 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/grazhdanstvo-1906741171.html
Источник: через КПП "Рафах" начали проходить люди с двойным гражданством
Источник: через КПП "Рафах" начали проходить люди с двойным гражданством - РИА Новости, 01.11.2023
Источник: через КПП "Рафах" начали проходить люди с двойным гражданством
Лица с двойным гражданством начали проходить на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с сектором Газа, сообщили... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:41
2023-11-01T16:49
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
сектор газа
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КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Лица с двойным гражданством начали проходить на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с сектором Газа, сообщили РИА Новости источники."На египетской стороне погранперехода "Рафах" наблюдается периодический выход группами по пять человек. Выходят палестинцы с двойным гражданством", - сказали источники.Источники добавили, что в настоящий момент продолжается прибытие раненых палестинцев в больницы в египетской провинции Северный Синай.Ранее источник сообщал РИА Новости, что первые машины скорой помощи с ранеными палестинцами из Газы въехали на территорию Египта через "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. По сообщениям СМИ, Газу через "Рафах" в среду покинут около 500 иностранцев.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
египет
израиль
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египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, сектор газа
Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
Источник: через КПП "Рафах" начали проходить люди с двойным гражданством

Через КПП "Рафах" начали проходить люди с двойным гражданством

© AP Photo / Hatem AliЛюди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Читать ria.ru в
КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Лица с двойным гражданством начали проходить на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с сектором Газа, сообщили РИА Новости источники.
"На египетской стороне погранперехода "Рафах" наблюдается периодический выход группами по пять человек. Выходят палестинцы с двойным гражданством", - сказали источники.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Источники добавили, что в настоящий момент продолжается прибытие раненых палестинцев в больницы в египетской провинции Северный Синай.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что первые машины скорой помощи с ранеными палестинцами из Газы въехали на территорию Египта через "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. По сообщениям СМИ, Газу через "Рафах" в среду покинут около 500 иностранцев.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХАМАССектор Газа
 
 
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