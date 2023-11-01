https://ria.ru/20231101/gospitali-1906638164.html

Турция ждет разрешения для создания полевых госпиталей в аэропорту Эль-Ариш

Турция ждет разрешения для создания полевых госпиталей в аэропорту Эль-Ариш - РИА Новости, 01.11.2023

Турция ждет разрешения для создания полевых госпиталей в аэропорту Эль-Ариш

Турция ждет разрешения для сооружения 20 полевых госпиталей в египетском аэропорту Эль-Ариш, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:17

2023-11-01T12:17

2023-11-01T12:17

в мире

эль-ариш

турция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Турция ждет разрешения для сооружения 20 полевых госпиталей в египетском аэропорту Эль-Ариш, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. "Мы провели все подготовительные мероприятия для создания 20 полевых госпиталей в аэропорту Эль-Ариш. Мы находимся в тесном диалоге с министерствами здравоохранения Египта и Палестины. Мы ждем обеспечения безопасности и получения разрешений", - приводит слова министра газета Star. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/izrail-1906561443.html

https://ria.ru/20231101/inostrantsy-1906619212.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эль-ариш, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет