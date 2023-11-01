https://ria.ru/20231101/gosimmunitet-1906745520.html

Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа - РИА Новости, 01.11.2023

Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:51

2023-11-01T16:51

2023-11-01T16:52

россия

юкос

нидерланды

гаага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/19/1532801902_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a971b3ff662bbbf1a034d593d569b97b.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать компенсацию в размере около 60 миллиардов долларов, сообщает в среду агентство Рейтер. "Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 миллиардов долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей свое существование нефтяной группы", - пишет СМИ, ссылаясь на решение суда. Судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу бывших акционеров группы: Hulley Enterprises, Yukos Universal and Veteran Petroleum, сказано в тексте. Отмечается, что основанием для отказа в иммунитете стало согласие РФ передать дело в международных арбитраж. В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию в примерно 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма достигла почти 60 миллиардов долларов. В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам "ЮКОС" и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

https://ria.ru/20231026/fridman-1905440531.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905829633.html

россия

нидерланды

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юкос, нидерланды, гаага