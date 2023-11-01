Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
Рейтер: высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
Высокий суд Лондона. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать компенсацию в размере около 60 миллиардов долларов, сообщает в среду агентство Рейтер.
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"Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 миллиардов долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей свое существование нефтяной группы", - пишет СМИ, ссылаясь на решение суда.
Судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу бывших акционеров группы: Hulley Enterprises, Yukos Universal and Veteran Petroleum, сказано в тексте. Отмечается, что основанием для отказа в иммунитете стало согласие РФ передать дело в международных арбитраж.
В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию в примерно 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма достигла почти 60 миллиардов долларов.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам "ЮКОС" и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.