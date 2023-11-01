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Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа - РИА Новости, 01.11.2023
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16:51 01.11.2023 (обновлено: 16:52 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gosimmunitet-1906745520.html
Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа - РИА Новости, 01.11.2023
Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа
Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:51
2023-11-01T16:52
россия
юкос
нидерланды
гаага
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать компенсацию в размере около 60 миллиардов долларов, сообщает в среду агентство Рейтер. "Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 миллиардов долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей свое существование нефтяной группы", - пишет СМИ, ссылаясь на решение суда. Судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу бывших акционеров группы: Hulley Enterprises, Yukos Universal and Veteran Petroleum, сказано в тексте. Отмечается, что основанием для отказа в иммунитете стало согласие РФ передать дело в международных арбитраж. В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию в примерно 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма достигла почти 60 миллиардов долларов. В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам "ЮКОС" и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
https://ria.ru/20231026/fridman-1905440531.html
https://ria.ru/20231028/gaza-1905829633.html
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россия, юкос, нидерланды, гаага
Россия, ЮКОС, Нидерланды, Гаага
Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

Рейтер: высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
Высокий суд Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что Россия не может претендовать на государственный иммунитет в споре с бывшими акционерами ЮКОСа, чтобы не выплачивать компенсацию в размере около 60 миллиардов долларов, сообщает в среду агентство Рейтер.
«
"Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 миллиардов долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей свое существование нефтяной группы", - пишет СМИ, ссылаясь на решение суда.
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Судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу бывших акционеров группы: Hulley Enterprises, Yukos Universal and Veteran Petroleum, сказано в тексте. Отмечается, что основанием для отказа в иммунитете стало согласие РФ передать дело в международных арбитраж.
В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию в примерно 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма достигла почти 60 миллиардов долларов.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам "ЮКОС" и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
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