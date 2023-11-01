https://ria.ru/20231101/gosdep-1906751622.html

Советник Госдепа США в среду направится в Израиль

Советник Госдепа США в среду направится в Израиль - РИА Новости, 01.11.2023

Советник Госдепа США в среду направится в Израиль

Советник госдепартамента США Дерек Шолле в среду направится в Израиль, после чего в Иорданию и Турцию, обсудит, в частности, освобождение заложников, сообщает... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:11

2023-11-01T17:11

2023-11-01T17:13

в мире

сша

израиль

иордания

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Советник госдепартамента США Дерек Шолле в среду направится в Израиль, после чего в Иорданию и Турцию, обсудит, в частности, освобождение заложников, сообщает госдеп."Советник государственного департамента Дерек Шолле отправится сегодня в Израиль", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что он подтвердит поддержку США Израилю."Он будет взаимодействовать с партнерами и союзниками, чтобы продолжить нашу работу по предотвращению распространения конфликта на другие части регина, помочь обеспечить освобождение всех заложников, включая граждан США", - добавили в госдепе.Также он затронет и поставку гумпомощи в Газу.После Израиля он направится в Иорданию и Турцию. Кроме того, возможны и дополнительные остановки.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/izrail-1906744048.html

https://ria.ru/20231101/livan-1906577990.html

https://ria.ru/20231101/lager-1906741496.html

сша

израиль

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль, иордания, государственный департамент сша