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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 01.11.2023
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11:58 01.11.2023 (обновлено: 12:14 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gorlovka-1906634459.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 01.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили в среду 10 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:58
2023-11-01T12:14
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 10 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Кроме того, по данным ведомства, с 10.00 до 11.05 украинские войска выпустили десять снарядов калибра 152 миллиметра по указанному району города.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221110/stakhanov-1830388332.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 10 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Кроме того, по данным ведомства, с 10.00 до 11.05 украинские войска выпустили десять снарядов калибра 152 миллиметра по указанному району города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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