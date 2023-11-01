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Гореславский: телеграм-каналы показывают взрывной рост с 2021 года - РИА Новости, 01.11.2023
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18:19 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/goreslavskiy-1906780487.html
Гореславский: телеграм-каналы показывают взрывной рост с 2021 года
Гореславский: телеграм-каналы показывают взрывной рост с 2021 года - РИА Новости, 01.11.2023
Гореславский: телеграм-каналы показывают взрывной рост с 2021 года
C 2021 года популярность телеграм-каналов показывает взрывной рост, тенденция сохранится и в ближайшие годы, сообщил генеральный директор АНО "Институт развития РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:19
2023-11-01T18:19
технологии
москва
институт развития интернета
соцсети
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. C 2021 года популярность телеграм-каналов показывает взрывной рост, тенденция сохранится и в ближайшие годы, сообщил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский. Заявление прозвучало на сессии "Телеграм-каналы как самые быстрорастущие медиа" II Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире". Медиафорум открылся в Москве в среду и посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации. "Если в 2021 году в телеграме находилось чуть менее 1% от всех просмотров, то в 2022 году их было уже 6%, а в 2025 году мы прогнозируем уже 25%", - сообщил Гореславский. По словам генерального директора АНО "ИРИ", на популярность телеграма влияет и отсутствие рекламного инвентаря, как на YouTube, на этой площадке нельзя купить себе просмотры. "В 2023 году каждый третий проект, поддерживаемый Институтом развития интернета, выбирал телеграм как площадку, где он будет реализовываться. Также телеграм становится приоритетным каналом для распространения короткого новостного видео", - сообщил Гореславский. По словам гендиректора АНО "ИРИ", также рост демонстрирует соцсеть "ВКонтакте", но этот рост не взрывной, а стабильный.
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технологии, москва, институт развития интернета, соцсети
Технологии, Москва, Институт развития интернета, Соцсети

Гореславский: телеграм-каналы показывают взрывной рост с 2021 года

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина пользуется интернетом на телефоне. Архивное фото
Мужчина пользуется интернетом на телефоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина пользуется интернетом на телефоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. C 2021 года популярность телеграм-каналов показывает взрывной рост, тенденция сохранится и в ближайшие годы, сообщил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский.
Заявление прозвучало на сессии "Телеграм-каналы как самые быстрорастущие медиа" II Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
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Медиафорум открылся в Москве в среду и посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации.
"Если в 2021 году в телеграме находилось чуть менее 1% от всех просмотров, то в 2022 году их было уже 6%, а в 2025 году мы прогнозируем уже 25%", - сообщил Гореславский.
По словам генерального директора АНО "ИРИ", на популярность телеграма влияет и отсутствие рекламного инвентаря, как на YouTube, на этой площадке нельзя купить себе просмотры.
"В 2023 году каждый третий проект, поддерживаемый Институтом развития интернета, выбирал телеграм как площадку, где он будет реализовываться. Также телеграм становится приоритетным каналом для распространения короткого новостного видео", - сообщил Гореславский.
По словам гендиректора АНО "ИРИ", также рост демонстрирует соцсеть "ВКонтакте", но этот рост не взрывной, а стабильный.
 
ТехнологииМоскваИнститут развития интернетаСоцсети
 
 
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