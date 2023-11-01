Рейтинг@Mail.ru
Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 01.11.2023 (обновлено: 23:49 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/glavkom-1906818235.html
Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы
Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 01.11.2023
Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный похвалил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:51
2023-11-01T23:49
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
валерий залужный
gps
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный похвалил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. "Военно-воздушные силы России... сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи", - говорится в статье Залужного для журнала Economist. Он отметил, что Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы."В этой области она (Россия) превосходит нас: 65 процентов наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время", - добавляет Залужный. По его словам, эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась из-за усовершенствования Россией сил радиоэлектронной борьбы. "Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет", - пишет главнокомандующий украинскими войсками. Как и многие другие представители Украины, Залужный в статье для западного журнала не упустил возможность выпросить еще вооружения: он написал, что западных поставок, таких как норвежские танки для разминирования, оказалось недостаточно. По его словам, Украине нужны датчики, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле."Не следует недооценивать Россию", - также пишет Залужный.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html
https://ria.ru/20230902/boepripasy-1893784073.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, украина, валерий залужный, gps, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Валерий Залужный, GPS, Владимир Путин
Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы

Главком ВСУ Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный похвалил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.
«
"Военно-воздушные силы России... сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи", - говорится в статье Залужного для журнала Economist.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-30 в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Основатель "Азова"* признал превосходство российских беспилотников
21 октября, 18:01
Он отметил, что Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы.
«
"В этой области она (Россия) превосходит нас: 65 процентов наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время", - добавляет Залужный.
По его словам, эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась из-за усовершенствования Россией сил радиоэлектронной борьбы.
«
"Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет", - пишет главнокомандующий украинскими войсками.
Как и многие другие представители Украины, Залужный в статье для западного журнала не упустил возможность выпросить еще вооружения: он написал, что западных поставок, таких как норвежские танки для разминирования, оказалось недостаточно. По его словам, Украине нужны датчики, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле.
«
"Не следует недооценивать Россию", - также пишет Залужный.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Боевики ВСУ пожаловались на десятикратное превосходство России в снарядах
2 сентября, 00:10
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйGPSВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала