https://ria.ru/20231101/glavkom-1906818235.html

Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы

Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 01.11.2023

Залужный похвалил ВВС России, а также силы радиоэлектронной борьбы

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный похвалил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:51

2023-11-01T22:51

2023-11-01T23:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный похвалил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. "Военно-воздушные силы России... сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи", - говорится в статье Залужного для журнала Economist. Он отметил, что Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы."В этой области она (Россия) превосходит нас: 65 процентов наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время", - добавляет Залужный. По его словам, эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась из-за усовершенствования Россией сил радиоэлектронной борьбы. "Контрбатарейная стрельба России улучшилась. Во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов "Ланцет", - пишет главнокомандующий украинскими войсками. Как и многие другие представители Украины, Залужный в статье для западного журнала не упустил возможность выпросить еще вооружения: он написал, что западных поставок, таких как норвежские танки для разминирования, оказалось недостаточно. По его словам, Украине нужны датчики, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле."Не следует недооценивать Россию", - также пишет Залужный.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231021/bespilotniki-1904390353.html

https://ria.ru/20230902/boepripasy-1893784073.html

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технологии, россия, украина, валерий залужный, gps, владимир путин