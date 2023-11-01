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В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС
В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС - РИА Новости, 01.11.2023
В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС
Два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:23
2023-11-01T00:23
2023-11-01T00:23
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин. По его словам, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара. "Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе Донецка, осколочные ранения получила женщина 1989 года рождения в Новолуганском", - добавил Пушилин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов.
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В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС
Пушилин: в результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС