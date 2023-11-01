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В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:23 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gibel-1906565866.html
В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС
В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС - РИА Новости, 01.11.2023
В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС
Два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:23
2023-11-01T00:23
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин. По его словам, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара. "Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе Донецка, осколочные ранения получила женщина 1989 года рождения в Новолуганском", - добавил Пушилин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов.
https://ria.ru/20231031/leopard-1906454175.html
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Происшествия, Россия
В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС

Пушилин: в результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Два человека, среди которых и сотрудник МЧС, погибли в результате обстрелов Буденновского района Донецка во вторник, еще 12 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«
"В результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Буденновского района Донецка погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, из них двое сотрудников МЧС", - написал Пушилин.
По его словам, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.
"Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе Донецка, осколочные ранения получила женщина 1989 года рождения в Новолуганском", - добавил Пушилин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкБуденновский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦККПроисшествияРоссия
 
 
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