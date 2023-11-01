https://ria.ru/20231101/genotsid-1906614258.html

Прокуратура просит признать действия нацистов в Курской области геноцидом

Прокуратура просит признать действия нацистов в Курской области геноцидом - РИА Новости, 01.11.2023

Прокуратура просит признать действия нацистов в Курской области геноцидом

Прокуратура Курской области направила в суд заявление о об установлении фактов геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:31

2023-11-01T10:31

2023-11-01T10:53

происшествия

курская область

ссср

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Курской области направила в суд заявление о об установлении фактов геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокурор Курской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Курской области", - говорится в релизе.По информации ведомства, с 1941 по 1943 год регион подвергся оккупации нацистами и их союзниками. Там действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержались мирные жители, в том числе женщины и дети. Большинство мест заключения являлись фильтрационными пунктами. Узников отправляли на тяжелейшие работы, морили голодом, подвергали издевательствам, убивали.В Генпрокуратуре уточнили, что активную карательную деятельность в Курской области проводили не только немецкие оккупанты, но и украинская казачья сотня. Пребывание оккупационных войск сопровождалось насилием, истязанием, пытками, убийствами советских военнопленных и мирного населения, которые подвергались уничтожению через обескровливание, смертельные инъекции, непосильный труд, расстрелы. Их оставляли без одежды на морозе, обливали ледяной водой, захоранивали живыми.На оккупированной территории господствовало потребительское отношение к человеку. Дети, старики, душевнобольные, жители сел и деревень, которые не выполняли поставок продовольствия, считались никчемными потребителями ресурсов."Только в Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз. Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов. В Курской области оккупантами было полностью сожжено 157 сел", - сообщается в релизеВсего за период оккупации Курской области захватчиками и их пособниками уничтожено более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных, из них свыше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан вывезено в Германию, где они стали невольниками Третьего Рейха."Актуальный размер материального ущерба, причиненного Курской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день превышает 23 триллиона рублей", - уточняется в релизе.Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Курской области, материалами уголовных дел и архивными делами. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами суда, трибунала.Суд в Курске по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 18-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской и других регионах.

https://ria.ru/20231030/kanada-1906205656.html

https://ria.ru/20231014/tank-1902694905.html

https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html

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происшествия, курская область, ссср, россия, игорь краснов