Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура просит признать действия нацистов в Курской области геноцидом - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 01.11.2023 (обновлено: 10:53 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/genotsid-1906614258.html
Прокуратура просит признать действия нацистов в Курской области геноцидом
Прокуратура просит признать действия нацистов в Курской области геноцидом - РИА Новости, 01.11.2023
Прокуратура просит признать действия нацистов в Курской области геноцидом
Прокуратура Курской области направила в суд заявление о об установлении фактов геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:31
2023-11-01T10:53
происшествия
курская область
ссср
россия
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Курской области направила в суд заявление о об установлении фактов геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокурор Курской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Курской области", - говорится в релизе.По информации ведомства, с 1941 по 1943 год регион подвергся оккупации нацистами и их союзниками. Там действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержались мирные жители, в том числе женщины и дети. Большинство мест заключения являлись фильтрационными пунктами. Узников отправляли на тяжелейшие работы, морили голодом, подвергали издевательствам, убивали.В Генпрокуратуре уточнили, что активную карательную деятельность в Курской области проводили не только немецкие оккупанты, но и украинская казачья сотня. Пребывание оккупационных войск сопровождалось насилием, истязанием, пытками, убийствами советских военнопленных и мирного населения, которые подвергались уничтожению через обескровливание, смертельные инъекции, непосильный труд, расстрелы. Их оставляли без одежды на морозе, обливали ледяной водой, захоранивали живыми.На оккупированной территории господствовало потребительское отношение к человеку. Дети, старики, душевнобольные, жители сел и деревень, которые не выполняли поставок продовольствия, считались никчемными потребителями ресурсов."Только в Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз. Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов. В Курской области оккупантами было полностью сожжено 157 сел", - сообщается в релизеВсего за период оккупации Курской области захватчиками и их пособниками уничтожено более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных, из них свыше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан вывезено в Германию, где они стали невольниками Третьего Рейха."Актуальный размер материального ущерба, причиненного Курской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день превышает 23 триллиона рублей", - уточняется в релизе.Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Курской области, материалами уголовных дел и архивными делами. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами суда, трибунала.Суд в Курске по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 18-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской и других регионах.
https://ria.ru/20231030/kanada-1906205656.html
https://ria.ru/20231014/tank-1902694905.html
https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html
курская область
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, ссср, россия, игорь краснов
Происшествия, Курская область, СССР, Россия, Игорь Краснов
Прокуратура просит признать действия нацистов в Курской области геноцидом

Генпрокуратура попросила признать действия нацистов в Курской области геноцидом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прокуратура Курской области направила в суд заявление о об установлении фактов геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокурор Курской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Курской области", - говорится в релизе.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
В Канаде могут обнародовать список скрывающихся в стране нацистов
30 октября, 15:57
По информации ведомства, с 1941 по 1943 год регион подвергся оккупации нацистами и их союзниками. Там действовало не менее 36 лагерей, в 19 из них содержались мирные жители, в том числе женщины и дети. Большинство мест заключения являлись фильтрационными пунктами. Узников отправляли на тяжелейшие работы, морили голодом, подвергали издевательствам, убивали.
В Генпрокуратуре уточнили, что активную карательную деятельность в Курской области проводили не только немецкие оккупанты, но и украинская казачья сотня. Пребывание оккупационных войск сопровождалось насилием, истязанием, пытками, убийствами советских военнопленных и мирного населения, которые подвергались уничтожению через обескровливание, смертельные инъекции, непосильный труд, расстрелы. Их оставляли без одежды на морозе, обливали ледяной водой, захоранивали живыми.
23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года. - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Освобождавший Мелитополь от нацистов танк Т-70 готов к возвращению "домой"
14 октября, 01:18
На оккупированной территории господствовало потребительское отношение к человеку. Дети, старики, душевнобольные, жители сел и деревень, которые не выполняли поставок продовольствия, считались никчемными потребителями ресурсов.
"Только в Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз. Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов. В Курской области оккупантами было полностью сожжено 157 сел", - сообщается в релизе
Всего за период оккупации Курской области захватчиками и их пособниками уничтожено более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных, из них свыше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан вывезено в Германию, где они стали невольниками Третьего Рейха.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин
24 октября, 12:18
"Актуальный размер материального ущерба, причиненного Курской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день превышает 23 триллиона рублей", - уточняется в релизе.
Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Курской области, материалами уголовных дел и архивными делами. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами суда, трибунала.
Суд в Курске по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже 18-м в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской и других регионах.
 
ПроисшествияКурская областьСССРРоссияИгорь Краснов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала