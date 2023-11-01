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Гутерреш осудил убийство мирных жителей в секторе Газа
Гутерреш осудил убийство мирных жителей в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023
Гутерреш осудил убийство мирных жителей в секторе Газа
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил убийство мирных палестинцев на фоне авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джебалия, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T19:50
2023-11-01T19:50
2023-11-01T19:50
в мире
израиль
стефан дюжаррик
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
антониу гутерреш
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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил убийство мирных палестинцев на фоне авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джебалия, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Генсек потрясен растущим насилием в Газе, в том числе убийством палестинцев, среди них детей и женщин, в ходе израильских авиаударов в жилых районах густонасленного лагеря беженцев Джебалия", - сказал Дюжаррик. "Эти атаки произошли вчера и сегодня. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе принципы пропорциональности", - указал он. По словам Дюжаррика, генсек призывает все стороны положить конец этому насилию, призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, удерживаемых в Газе.
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в мире, израиль, стефан дюжаррик, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Антониу Гутерреш
Гутерреш осудил убийство мирных жителей в секторе Газа
Гутерреш осудил убийство мирных граждан на фоне удара Израиля по лагерю беженцев
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил убийство мирных палестинцев на фоне авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джебалия, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генсек потрясен растущим насилием в Газе, в том числе убийством палестинцев, среди них детей и женщин, в ходе израильских авиаударов в жилых районах густонасленного лагеря беженцев Джебалия", - сказал Дюжаррик.
"Эти атаки произошли вчера и сегодня. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе принципы пропорциональности", - указал он.
По словам Дюжаррика, генсек призывает все стороны положить конец этому насилию, призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, удерживаемых в Газе.