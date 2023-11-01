https://ria.ru/20231101/gaza-1906781664.html

В ЦАХАЛ заявили, что одна из дивизий подошла к воротам города Газа

В ЦАХАЛ заявили, что одна из дивизий подошла к воротам города Газа - РИА Новости, 01.11.2023

В ЦАХАЛ заявили, что одна из дивизий подошла к воротам города Газа

Одно из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — 162-я дивизия подошла к воротам города Газа, приводит слова бригадного генерала Ицика Коэна издание... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:23

2023-11-01T18:23

2023-11-01T18:56

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

сектор газа

армия обороны израиля (цахал)

ближний восток

ссср

хамас

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Одно из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — 162-я дивизия подошла к воротам города Газа, приводит слова бригадного генерала Ицика Коэна издание Haaretz."Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа", — сказал командующий подразделением.В понедельник израильский бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы.Накануне пресс-служба вооруженных сил еврейского государства уточнила, что Армия обороны Израиля ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава. В понедельник утром агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев сообщило, что израильские танки замечены на окраине города Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

израиль

сектор газа

ближний восток

ссср

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), ближний восток, ссср, хамас