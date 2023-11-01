Египет, Израиль и Палестина знают о россиянах в Газе, сообщили в МИД
МИД России передал Египту, Израилю и Палестине сведения о россиянах в Газе
© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия продолжит работу над эвакуацией граждан РФ, запросивших вывоз из сектора Газа, сведения о них переданы израильской, палестинской и египетской сторонам, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД РФ, министерство во взаимодействии с заграничными учреждениями РФ и профильными ведомствами в египетской, израильской и палестинской столицей работает над эвакуацией россиян из сектора Газа.
"Уже поступает информация о начавшемся выводе через погранпереход "Рафах" иностранных граждан, в основном работников международных структур. Вся необходимая информация о гражданах России, обратившихся за содействием в эвакуации, была своевременно передана властям соответствующих стран. Эта работа будет продолжена", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.