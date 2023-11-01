https://ria.ru/20231101/gaza-1906747343.html

Россияне на КПП "Рафах" не теряют надежды выехать из сектора Газа

Россияне на КПП "Рафах" не теряют надежды выехать из сектора Газа - РИА Новости, 01.11.2023

Россияне на КПП "Рафах" не теряют надежды выехать из сектора Газа

Жители сектора Газа с гражданством РФ, собравшиеся в среду на КПП "Рафах" на границе с Египтом, удивлены, что их не выпустили из анклава, но не теряют надежды... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:55

2023-11-01T16:55

2023-11-01T16:55

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КПП РАФАХ, 1 ноя – РИА Новости. Жители сектора Газа с гражданством РФ, собравшиеся в среду на КПП "Рафах" на границе с Египтом, удивлены, что их не выпустили из анклава, но не теряют надежды выехать и спастись от израильских бомбардировок, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Управление пограничных переходов и границ сектора Газа опубликовало в среду список иностранных граждан, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников ряда организаций, которые могут выехать из Газы в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах". В списке 81 пострадавший и около 500 сотрудников международных организаций. "Было сообщение, что граждан с двумя гражданствами выпустили сегодня. Приехали сюда, но они пускают только сотрудников международных организаций. Мы поедем домой с большой надеждой, что наше посольство сможет нас вытащить из сектора Газа", - сказал врач - гражданин России Фаез Зидан. На неподтверждённые сообщения об открытии КПП для иностранных граждан также сослались и другие прибывшие на КПП "Рафах" граждане России, которые вынуждены были вернуться в свои районы осаждённого анклава после того, как им отказали во въезде в соседний Египет. "Приехали на (КПП –ред.) "Рафах", но, видимо, они пускают только по списку. В Газе очень страшно: бомбят повсюду… Сомнительно, что Египет пропустит россиян сегодня", - сказала Наталья Абу Нахел. Несмотря на тяжелое положение вещей в анклаве, приехавшие на КПП граждане России не теряют надежды в покинуть его территорию в кратчайшие сроки, добавляя, что находятся в постоянном контакте с консульским пунктом России в Газе. "Мы слышали информацию о том, что КПП "Рафах" открыт, приехали сюда, но нас не пустили. Связались с консульством РФ, нам сказали, что по поводу эвакуации россиян пока ничего нет. Надеюсь, что скоро смогут вытащить нас из сектора Газа", – отметила Катя Айяд. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/konflikt-1906300622.html

https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905268834.html

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году