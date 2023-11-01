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Египет не будет просить помощи для лечения пострадавших из сектора Газа - РИА Новости, 01.11.2023
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16:00 01.11.2023 (обновлено: 16:09 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906726662.html
Египет не будет просить помощи для лечения пострадавших из сектора Газа
Египет не будет просить помощи для лечения пострадавших из сектора Газа - РИА Новости, 01.11.2023
Египет не будет просить помощи для лечения пострадавших из сектора Газа
Египет не будет просить помощь из-за рубежа для лечения раненых из сектора Газа, заявил РИА Новости представитель египетского министерства здравоохранения Хусам РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:00
2023-11-01T16:09
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сектор газа
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КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Египет не будет просить помощь из-за рубежа для лечения раненых из сектора Газа, заявил РИА Новости представитель египетского министерства здравоохранения Хусам Абдель Гаффар.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что первые эвакуированные из сектора Газа раненые доставлены в больницу в Эль-Арише. Телеканал Extra News сообщил, что в больницу привезли трёх раненых палестинцев."Мы приветствуем любую помощь, но не будем просить. Наши больницы способны вместить большое число (раненых - ред.)", - сказал Абдель Гаффар.Ранее источник сообщал РИА Новости, что первые машины скорой помощи с ранеными палестинцами из Газы въехали на территорию Египта через "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. По сообщениям СМИ, Газу через "Рафах" в среду покинут около 500 иностранцев.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
египет
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египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа
Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Сектор Газа
Египет не будет просить помощи для лечения пострадавших из сектора Газа

Минздрав Египта не будет просить помощи для лечения пострадавших в секторе Газа

© AP Photo / Amr NabilАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Amr Nabil
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
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КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Египет не будет просить помощь из-за рубежа для лечения раненых из сектора Газа, заявил РИА Новости представитель египетского министерства здравоохранения Хусам Абдель Гаффар.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что первые эвакуированные из сектора Газа раненые доставлены в больницу в Эль-Арише. Телеканал Extra News сообщил, что в больницу привезли трёх раненых палестинцев.
"Мы приветствуем любую помощь, но не будем просить. Наши больницы способны вместить большое число (раненых - ред.)", - сказал Абдель Гаффар.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что первые машины скорой помощи с ранеными палестинцами из Газы въехали на территорию Египта через "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. По сообщениям СМИ, Газу через "Рафах" в среду покинут около 500 иностранцев.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреСектор Газа
 
 
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