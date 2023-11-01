https://ria.ru/20231101/gaza-1906715322.html

В список иностранцев, которые покинут Газу, входят пять граждан США

В список иностранцев, которые покинут Газу, входят пять граждан США - РИА Новости, 01.11.2023

В список иностранцев, которые покинут Газу, входят пять граждан США

В список иностранцев, которые смогут пересечь КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, входят граждане США, Австралии, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:22

2023-11-01T15:22

2023-11-01T15:22

сша

австралия

австрия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В список иностранцев, которые смогут пересечь КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа, входят граждане США, Австралии, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Индонезии, Иордании, Японии, сообщает телеканал NBC. Ранее телеканал CNN сообщал, что американцы, как ожидается, не войдут в первую группу иностранцев, которые покинут сектор Газа через КПП "Рафах", могут покинуть анклав позднее на неделе. "Список включает людей из Австралии, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Индонезии, Иордани и Японии, а также группа гуманитарных работников из разных стран", - говорится в сообщении NBC. Отмечается, что в эту группу также входят пять сотрудников гуманитарных организаций из США.

https://ria.ru/20231101/palestina-1906711976.html

https://ria.ru/20231101/bolnitsa-1906711257.html

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австралия

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, австралия, австрия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире