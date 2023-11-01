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Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе

Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.11.2023

Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что позиция ЕС является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в Газе. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:11

2023-11-01T14:11

2023-11-01T14:11

в мире

турция

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что позиция ЕС является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в Газе. "У нас очень активный дипломатический трафик с региональными странами для достижения прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации. Очень хотелось бы иметь аналогичный процесс с ЕС. Но ЕС не хочет слышать фразы "прекращение огня", не принимает обязательных мер по оказанию гуманитарной помощи", - заявил Фидан на пресс-конференции с иранским коллегой в среду в Анкаре.

турция

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в мире, турция, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году