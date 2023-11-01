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Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
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14:11 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gaza-1906687911.html
Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе
Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что позиция ЕС является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в Газе. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:11
2023-11-01T14:11
в мире
турция
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что позиция ЕС является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в Газе. "У нас очень активный дипломатический трафик с региональными странами для достижения прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации. Очень хотелось бы иметь аналогичный процесс с ЕС. Но ЕС не хочет слышать фразы "прекращение огня", не принимает обязательных мер по оказанию гуманитарной помощи", - заявил Фидан на пресс-конференции с иранским коллегой в среду в Анкаре.
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в мире, турция, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе

Фидан: ЕС не хочет слышать о прекращении огня в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что позиция ЕС является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в Газе.
"У нас очень активный дипломатический трафик с региональными странами для достижения прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации. Очень хотелось бы иметь аналогичный процесс с ЕС. Но ЕС не хочет слышать фразы "прекращение огня", не принимает обязательных мер по оказанию гуманитарной помощи", - заявил Фидан на пресс-конференции с иранским коллегой в среду в Анкаре.
 
В миреТурцияЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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