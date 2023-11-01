https://ria.ru/20231101/gaza-1906687911.html
Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе
Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что позиция ЕС является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в Газе. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:11
2023-11-01T14:11
2023-11-01T14:11
в мире
турция
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg
АНКАРА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что позиция ЕС является барьером для переговоров по достижению прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации в Газе. "У нас очень активный дипломатический трафик с региональными странами для достижения прекращения огня и улучшению гуманитарной ситуации. Очень хотелось бы иметь аналогичный процесс с ЕС. Но ЕС не хочет слышать фразы "прекращение огня", не принимает обязательных мер по оказанию гуманитарной помощи", - заявил Фидан на пресс-конференции с иранским коллегой в среду в Анкаре.
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df2ef52a56b72c92bc2f8811aa5dddba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Турции назвал преграду для переговоров о прекращении огня в Газе
Фидан: ЕС не хочет слышать о прекращении огня в секторе Газа