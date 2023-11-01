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Американцы не покинут сектор Газа с первой группой иностранцев - РИА Новости, 01.11.2023
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13:53 01.11.2023 (обновлено: 14:44 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906680972.html
Американцы не покинут сектор Газа с первой группой иностранцев
Американцы не покинут сектор Газа с первой группой иностранцев - РИА Новости, 01.11.2023
Американцы не покинут сектор Газа с первой группой иностранцев
Американцы, как ожидается, не войдут в первую группу иностранцев, которые покинут сектор Газа через КПП "Рафах", могут покинуть анклав позднее на неделе,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:53
2023-11-01T14:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
египет
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американцы, как ожидается, не войдут в первую группу иностранцев, которые покинут сектор Газа через КПП "Рафах", могут покинуть анклав позднее на неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника.Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом."Американцы не входят в первую группу иностранных граждан, которые смогут покинуть осажденный анклав через пункт "Рафах", - говорится в сообщении CNN.Отмечается, что пока неясно, когда американцам разрешат покинуть анклав, но, как ожидается, это произойдет на этой неделе.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, египет
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Египет
Американцы не покинут сектор Газа с первой группой иностранцев

Американцы, вероятно, не войдут в первую группу, которая покинет Газу

© РИА НовостиПоследствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
© РИА Новости
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американцы, как ожидается, не войдут в первую группу иностранцев, которые покинут сектор Газа через КПП "Рафах", могут покинуть анклав позднее на неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника.
Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.
"Американцы не входят в первую группу иностранных граждан, которые смогут покинуть осажденный анклав через пункт "Рафах", - говорится в сообщении CNN.
Отмечается, что пока неясно, когда американцам разрешат покинуть анклав, но, как ожидается, это произойдет на этой неделе.
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