https://ria.ru/20231101/gaza-1906680972.html

Американцы не покинут сектор Газа с первой группой иностранцев

Американцы не покинут сектор Газа с первой группой иностранцев - РИА Новости, 01.11.2023

Американцы не покинут сектор Газа с первой группой иностранцев

Американцы, как ожидается, не войдут в первую группу иностранцев, которые покинут сектор Газа через КПП "Рафах", могут покинуть анклав позднее на неделе,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:53

2023-11-01T13:53

2023-11-01T14:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

египет

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американцы, как ожидается, не войдут в первую группу иностранцев, которые покинут сектор Газа через КПП "Рафах", могут покинуть анклав позднее на неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на западного чиновника.Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Ранее СМИ сообщили, что первые иностранцы пересекают КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом."Американцы не входят в первую группу иностранных граждан, которые смогут покинуть осажденный анклав через пункт "Рафах", - говорится в сообщении CNN.Отмечается, что пока неясно, когда американцам разрешат покинуть анклав, но, как ожидается, это произойдет на этой неделе.

https://ria.ru/20231031/khamas-1906535343.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, египет