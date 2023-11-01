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Пострадавших из Газы доставят в больницы на Синае в Египте, заявил источник - РИА Новости, 01.11.2023
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13:14 01.11.2023 (обновлено: 15:09 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906661590.html
Пострадавших из Газы доставят в больницы на Синае в Египте, заявил источник
Пострадавших из Газы доставят в больницы на Синае в Египте, заявил источник - РИА Новости, 01.11.2023
Пострадавших из Газы доставят в больницы на Синае в Египте, заявил источник
Раненые из сектора Газа будут доставлены в две больницы в египетской провинции Северный Синай, заявил РИА Новости источник в местных органах здравоохранения. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:14
2023-11-01T15:09
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КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Раненые из сектора Газа будут доставлены в две больницы в египетской провинции Северный Синай, заявил РИА Новости источник в местных органах здравоохранения. Ранее источник сообщал, что первые машины скорой помощи с ранеными из Газы въехали на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. “Восемьдесят один раненый палестинец будет доставлен в две больницы в Египте, 31 поступит в больницу города Шейх-Зувейд в 20 километрах от погранперехода “Рафах”, 50 - в больницу Эль-Ариша, расположенного в 45 километрах от погранперехода”, - сказал собеседник агентства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906628051.html
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в мире, израиль, египет, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пострадавших из Газы доставят в больницы на Синае в Египте, заявил источник

Пострадавших из Газы доставят в две больницы в провинции Северный Синай

© AFP 2023 / Mohammed AbedМашина скорой помощи из сектора Газа на КПП "Рафах" на границе с Египтом
Машина скорой помощи из сектора Газа на КПП Рафах на границе с Египтом - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
Машина скорой помощи из сектора Газа на КПП "Рафах" на границе с Египтом
Читать ria.ru в
КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Раненые из сектора Газа будут доставлены в две больницы в египетской провинции Северный Синай, заявил РИА Новости источник в местных органах здравоохранения.
Ранее источник сообщал, что первые машины скорой помощи с ранеными из Газы въехали на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В израильской армии заявили, что в секторе Газа нет безопасных мест
Вчера, 11:23
“Восемьдесят один раненый палестинец будет доставлен в две больницы в Египте, 31 поступит в больницу города Шейх-Зувейд в 20 километрах от погранперехода “Рафах”, 50 - в больницу Эль-Ариша, расположенного в 45 километрах от погранперехода”, - сказал собеседник агентства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа
Вчера, 08:51
 
В миреИзраильЕгипетРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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